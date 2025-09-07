Piastri Bantah Keunggulan Poin Membuatnya Main Aman di Kualifikasi

Oscar Piastri akan memulai Grand Prix Italia di Monza dari posisi ketiga di grid, lolos kualifikasi di belakang Max Verstappen dan Lando Norris.

Pembalap Australia itu unggul 34 poin atas Norris setelah Grand Prix Belanda.

Piastri meraih kemenangan ketujuhnya musim ini di Zandvoort, sementara balapan Norris berakhir lebih awal karena masalah sasis.

Berbicara setelah kualifikasi, Piastri ditanya apakah ia fokus 'pembatasan kerusakan' karena keunggulan yang substansial di klasemen kejuaraan.

“Saat Anda berada di lap, Anda akan berusaha keras dan Anda akan mengejar pole. Anda tidak tahu apa yang bisa dilakukan orang lain. Saat ini, ya, Anda akan melaju kencang.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tentu saja setelahnya, sedikit melambat, tetapi jalan masih panjang dan saya akan mencoba mengejar beberapa posisi besok karena saya ingin meraih beberapa kemenangan lagi jika saya bisa.”

Piastri tidak terkejut dengan kecepatan Red Bull

Berbeda dengan Zandvoort, di mana McLaren mendominasi sejak sesi latihan, perebutan posisi pole terjadi antara beberapa tim akhir pekan ini.

Ferrari tampil cepat sepanjang sesi latihan, sementara Verstappen naik ke posisi teratas seiring berjalannya sesi kualifikasi.

Oscar Piastri

Merenungkan lap terbaiknya di Q3, Piastri berkata: “Tidak ada yang istimewa. Tikungan 1 agak biasa saja, tetapi sisa putaran terasa cukup rapi. Saya menjalani sesi yang cukup baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya sedikit beradaptasi di awal dan menemukan ritme saya. Akhir pekan ini sangat ketat. Max dan Red Bull terlihat cepat akhir pekan ini. Sejujurnya, banyak tim yang juga terlihat cepat.

“Rasanya tidak senyaman kami. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan, tetapi tentu saja, saya ingin sedikit lebih unggul.”

Piastri melewatkan FP1 saat Alex Dunne mendapat kesempatan membalap untuk McLaren guna mengisi kuota pembalap muda mereka.

Hal ini membuat Piastri kesulitan mengejar ketertinggalan di sisa akhir pekan. Namun, Piastri masih yakin akan tampil kuat di hari Minggu.

“Saya rasa kondisinya tidak terlalu buruk dari posisi saya. Secara umum, kondisinya sedikit lebih sulit bagi kami,” jelas Piastri.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya juga absen di FP1, jadi itu adalah balapan jarak jauh pertama saya dan balapannya selalu sangat berbeda. Saya cukup percaya diri untuk besok.”