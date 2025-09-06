F1 GP Italia 2025: Verstappen Rengkuh Pole Mengejutkan di Monza

Max Verstappen meraih pole position yang mengejutkan untuk F1 GP Italia 2025, mengungguli duo McLaren.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m19.455s 1m19.140s 1m18.792s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m19.517s 1m19.293s 1m18.869s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m19.711s 1m19.286s 1m18.982s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m19.689s 1m19.310s 1m19.007s 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m19.765s 1m19.371s 1m19.124s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.414s 1m19.287s 1m19.157s 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.747s 1m19.245s 1m19.200s 8 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m19.688s 1m19.323s 1m19.390s 9 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m19.658s 1m19.362s 1m19.424s 10 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m19.619s 1m19.433s 1m19.519s 11 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m19.688s 12 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m19.777s 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m19.644s 14 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m19.837s 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m19.816s 16 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m19.917s 17 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m19.948s 18 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m19.992s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m20.103s 20 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m20.279s

Verstappen tampil sensasional untuk mengalahkan McLaren dalam perebutan posisi teratas di Monza.

Pembalap Red Bull itu merebut pole position dengan laptime 1 menit 18,792 detik, unggul 0,077 detik dari Norris. Sementara itu pemimpin klasemen Oscar Piastri berada di posisi ketiga, tertinggal 0,190 detik dengan McLaren lainnya.

Setelah mengamankan pole position ke-45 dalam karier F1-nya, juara dunia empat kali itu berkata: "Di sini, dengan downforce rendah, sangat sulit untuk memastikan lap. Saat pengereman, mudah membuat kesalahan.

"Q3 terasa nyaman, puas dengan lap-lapnya, dan meraih pole position di sini sungguh fantastis. Mobil telah bekerja dengan baik di sini sepanjang akhir pekan dan saya sangat senang bisa bersaing memperebutkan pole position.

"Kami masih sedikit kurang (menjelang kualifikasi), kami melakukan beberapa perubahan terakhir yang memungkinkan saya untuk sedikit lebih menekan, yang memang dibutuhkan dalam kualifikasi. Bagi kami, ini momen yang luar biasa.

"Secara historis, musim ini balapan selalu lebih rumit bagi kami, tetapi kami akan memberikan segalanya. Hanya itu yang bisa kami lakukan dan kita lihat saja apa yang terjadi."

Charles Leclerc hanya mampu berada di posisi keempat, di depan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, yang akan memulai Grand Prix Minggu dari P10 karena hukuman penalti mundur lima posisi.

George Russell dan Kimi Antonelli menyelesaikan kualifikasi tercepat keenam dan ketujuh, dengan selisih hanya 0,8 memisahkan delapan besar, yang ditutup oleh Gabi Bortoleto dari Sauber. Fernando Alonso dari Aston Martin dan Yuki Tsunoda dari Red Bull melengkapi 10 besar.

Oliver Bearman dari Haas nyaris mendapatkan tempat di Q3 dengan posisi ke-11, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber.

Carlos Sainz mengungguli Alex Albon di posisi kualifikasi, sementara pasangan Williams juga finis di posisi ke-13 dan ke-14, sementara Esteban Ocon berada di posisi ke-15 di Haas kedua.

Untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya, Isack Hadjar tereliminasi di Q1 untuk pertama kalinya, hanya seminggu setelah meraih podium perdana yang menakjubkan di Zandvoort untuk Racing Bulls, sementara Lance Stroll dari Aston Martin hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-17.

Duo Alpine tersebut tertinggal di posisi ke-18 dan ke-19, tetapi Franco Colapinto menikmati kemenangan kualifikasi yang langka atas rekan setimnya, Pierre Gasly.

Liam Lawson berakhir paling lambat dalam kualifikasi yang sulit, memperparah hari yang buruk bagi Racing Bulls.