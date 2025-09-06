F1 GP Italia 2025: Verstappen Rengkuh Pole Mengejutkan di Monza
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Italia, Putaran 16 kejuaraan dunia Formula 1 2025 di Monza.
Max Verstappen meraih pole position yang mengejutkan untuk F1 GP Italia 2025, mengungguli duo McLaren.
F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.455s
|1m19.140s
|1m18.792s
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m19.517s
|1m19.293s
|1m18.869s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m19.711s
|1m19.286s
|1m18.982s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.689s
|1m19.310s
|1m19.007s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.765s
|1m19.371s
|1m19.124s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.414s
|1m19.287s
|1m19.157s
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.747s
|1m19.245s
|1m19.200s
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m19.688s
|1m19.323s
|1m19.390s
|9
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m19.658s
|1m19.362s
|1m19.424s
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.619s
|1m19.433s
|1m19.519s
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m19.688s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m19.777s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m19.644s
|14
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m19.837s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m19.816s
|16
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m19.917s
|17
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m19.948s
|18
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.992s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m20.103s
|20
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.279s
Verstappen tampil sensasional untuk mengalahkan McLaren dalam perebutan posisi teratas di Monza.
Pembalap Red Bull itu merebut pole position dengan laptime 1 menit 18,792 detik, unggul 0,077 detik dari Norris. Sementara itu pemimpin klasemen Oscar Piastri berada di posisi ketiga, tertinggal 0,190 detik dengan McLaren lainnya.
Setelah mengamankan pole position ke-45 dalam karier F1-nya, juara dunia empat kali itu berkata: "Di sini, dengan downforce rendah, sangat sulit untuk memastikan lap. Saat pengereman, mudah membuat kesalahan.
"Q3 terasa nyaman, puas dengan lap-lapnya, dan meraih pole position di sini sungguh fantastis. Mobil telah bekerja dengan baik di sini sepanjang akhir pekan dan saya sangat senang bisa bersaing memperebutkan pole position.
"Kami masih sedikit kurang (menjelang kualifikasi), kami melakukan beberapa perubahan terakhir yang memungkinkan saya untuk sedikit lebih menekan, yang memang dibutuhkan dalam kualifikasi. Bagi kami, ini momen yang luar biasa.
"Secara historis, musim ini balapan selalu lebih rumit bagi kami, tetapi kami akan memberikan segalanya. Hanya itu yang bisa kami lakukan dan kita lihat saja apa yang terjadi."
Charles Leclerc hanya mampu berada di posisi keempat, di depan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, yang akan memulai Grand Prix Minggu dari P10 karena hukuman penalti mundur lima posisi.
George Russell dan Kimi Antonelli menyelesaikan kualifikasi tercepat keenam dan ketujuh, dengan selisih hanya 0,8 memisahkan delapan besar, yang ditutup oleh Gabi Bortoleto dari Sauber. Fernando Alonso dari Aston Martin dan Yuki Tsunoda dari Red Bull melengkapi 10 besar.
Oliver Bearman dari Haas nyaris mendapatkan tempat di Q3 dengan posisi ke-11, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber.
Carlos Sainz mengungguli Alex Albon di posisi kualifikasi, sementara pasangan Williams juga finis di posisi ke-13 dan ke-14, sementara Esteban Ocon berada di posisi ke-15 di Haas kedua.
Untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya, Isack Hadjar tereliminasi di Q1 untuk pertama kalinya, hanya seminggu setelah meraih podium perdana yang menakjubkan di Zandvoort untuk Racing Bulls, sementara Lance Stroll dari Aston Martin hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-17.
Duo Alpine tersebut tertinggal di posisi ke-18 dan ke-19, tetapi Franco Colapinto menikmati kemenangan kualifikasi yang langka atas rekan setimnya, Pierre Gasly.
Liam Lawson berakhir paling lambat dalam kualifikasi yang sulit, memperparah hari yang buruk bagi Racing Bulls.