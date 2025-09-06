F1 GP Italia 2025: Verstappen Rengkuh Pole Mengejutkan di Monza

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Italia, Putaran 16 kejuaraan dunia Formula 1 2025 di Monza.

Max Verstappen meraih pole position yang mengejutkan untuk F1 GP Italia 2025, mengungguli duo McLaren.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m19.455s1m19.140s1m18.792s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m19.517s1m19.293s1m18.869s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m19.711s1m19.286s1m18.982s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m19.689s1m19.310s1m19.007s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m19.765s1m19.371s1m19.124s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.414s1m19.287s1m19.157s
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.747s1m19.245s1m19.200s
8Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m19.688s1m19.323s1m19.390s
9Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m19.658s1m19.362s1m19.424s
10Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m19.619s1m19.433s1m19.519s
11Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m19.688s  
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m19.777s  
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m19.644s  
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m19.837s  
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m19.816s  
16Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.917s  
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m19.948s  
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m19.992s  
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m20.103s  
20Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.279s  

Verstappen tampil sensasional untuk mengalahkan McLaren dalam perebutan posisi teratas di Monza.

Pembalap Red Bull itu merebut pole position dengan laptime 1 menit 18,792 detik, unggul 0,077 detik dari Norris. Sementara itu pemimpin klasemen Oscar Piastri berada di posisi ketiga, tertinggal 0,190 detik dengan McLaren lainnya.

Setelah mengamankan pole position ke-45 dalam karier F1-nya, juara dunia empat kali itu berkata: "Di sini, dengan downforce rendah, sangat sulit untuk memastikan lap. Saat pengereman, mudah membuat kesalahan.

"Q3 terasa nyaman, puas dengan lap-lapnya, dan meraih pole position di sini sungguh fantastis. Mobil telah bekerja dengan baik di sini sepanjang akhir pekan dan saya sangat senang bisa bersaing memperebutkan pole position.

"Kami masih sedikit kurang (menjelang kualifikasi), kami melakukan beberapa perubahan terakhir yang memungkinkan saya untuk sedikit lebih menekan, yang memang dibutuhkan dalam kualifikasi. Bagi kami, ini momen yang luar biasa.

"Secara historis, musim ini balapan selalu lebih rumit bagi kami, tetapi kami akan memberikan segalanya. Hanya itu yang bisa kami lakukan dan kita lihat saja apa yang terjadi."

Charles Leclerc hanya mampu berada di posisi keempat, di depan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, yang akan memulai Grand Prix Minggu dari P10 karena hukuman penalti mundur lima posisi.

George Russell dan Kimi Antonelli menyelesaikan kualifikasi tercepat keenam dan ketujuh, dengan selisih hanya 0,8 memisahkan delapan besar, yang ditutup oleh Gabi Bortoleto dari Sauber. Fernando Alonso dari Aston Martin dan Yuki Tsunoda dari Red Bull melengkapi 10 besar.

Oliver Bearman dari Haas nyaris mendapatkan tempat di Q3 dengan posisi ke-11, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber.

Carlos Sainz mengungguli Alex Albon di posisi kualifikasi, sementara pasangan Williams juga finis di posisi ke-13 dan ke-14, sementara Esteban Ocon berada di posisi ke-15 di Haas kedua.

Untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya, Isack Hadjar tereliminasi di Q1 untuk pertama kalinya, hanya seminggu setelah meraih podium perdana yang menakjubkan di Zandvoort untuk Racing Bulls, sementara Lance Stroll dari Aston Martin hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-17.

Duo Alpine tersebut tertinggal di posisi ke-18 dan ke-19, tetapi Franco Colapinto menikmati kemenangan kualifikasi yang langka atas rekan setimnya, Pierre Gasly.

Liam Lawson berakhir paling lambat dalam kualifikasi yang sulit, memperparah hari yang buruk bagi Racing Bulls.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

