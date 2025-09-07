Dorongan untuk Tetap di Alpine? Briatore Beri Pujian untuk Colapinto

Penasihat Alpine, Flavio Briatore, memuji Franco Colapinto yang "jauh lebih konsisten", dan menjadi dorongan dalam upayanya mempertahankan kursi di tim untuk musim 2026.

Identitas rekan setim Pierre Gasly untuk tahun 2026 masih belum jelas, dan Alpine belum mengambil keputusan.

Saat ini, tempat tersebut diisi Colapinto, yang menggantikan Jack Doohan menjelang Grand Prix Emilia Romagna.

Namun, Colapinto kesulitan menunjukkan performa impresifnya seperti stint singkatnya di Williams tahun lalu.

Meskipun Alpine sering terpuruk tahun ini, Gasly menjadi pendorong utama dengan mencetak keseluruhan 20 poin tim.

Performa Colapinto membuat Briatore mempertanyakan masa depannya menjelang tahun depan.

Alpine telah mengadakan pembicaraan dengan dua pembalap berpengalaman, Valtteri Bottas dan Sergio Perez, yang akhirnya memilih Cadillac untuk tahun depan.

Pun demikian, posisi Colapinto tidak sepenuhnya aman di Alpine, ia menghadapi persaingan dari Doohan, Paul Aron, dan mungkin Yuki Tsunoda.

Namun, ia memiliki secercah harapan setelah Briatore memuji peningkatan performa Colapinto baru-baru ini.

​​"Untuk saat ini, saya yakin Franco melakukan pekerjaan dengan baik," ujarnya kepada Sky. "Dia harus membayar mahal atas kurangnya pengalamannya di awal, seperti banyak pembalap pemula, banyak pembalap muda lainnya," kata Briatore.

“Empat atau lima balapan untuk menilai” Colapinto

Colapinto diperkirakan akan tetap berada di mobil tersebut hingga akhir musim, tapi Briatore memberinya beberapa putaran lagi untuk membuatnya terkesan menjelang tahun depan.

Alpine menuju babak baru tahun depan, mereka meninggalkan proyek mesin mereka, dan beralih ke Mercedes untuk musim 2026.

Franco Colapinto

Namun, harapan Colapinto untuk bertahan di Alpine masih jadi pertanyaan besar.

Tsunoda kemungkinan akan mencari rumah baru jika Isack Hadjar menggantikannya di Red Bull, dan Alpine bisa menjadi jawaban.

“Sekarang dalam tiga, empat balapan terakhir, dia jauh lebih konsisten, tidak melakukan kesalahan, dan mungkin Franco, mungkin kita lihat saja nanti. Kita masih punya empat atau lima balapan lagi untuk dinilai, dan setelah itu kita lihat saja nanti,” jelasnya.

“Sekarang saya pikir Franco berada di jalur yang tepat untuk menstabilkan dirinya. Dia membalap dengan baik, memiliki komunikasi yang sangat baik dengan tim teknik. Kita lihat saja nanti.”

Colapinto hanya berada di posisi ke-18 pada kualifikasi, tepat di atas Gasly saat Alpine menjalani akhir pekan yang sullit di Monza, karena defisit performa mesin Renault membuat mereka kesulitan.