F1 GP Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Monza

Lando Norris membuat pernyataan di latihan terakhir F1 GP Italia di Sirkuit Monza.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Free Practice 3 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m19.331s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m19.352s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m19.496s 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m19.498s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.515s 6 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m19.558s 7 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m19.598s 8 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m19.603s 9 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.696s 10 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m19.720s 11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m19.737s 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m19.861s 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m19.907s 14 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m20.034s 15 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m20.059s 16 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m20.132s 17 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m20.209s 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m20.247s 19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m20.247s 20 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m20.304s

Norris melanjutkan performa impresifnya pada Sabtu pagi dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan terakhir di Monza.

Namun, Norris tidak sedominan pada hari Jumat. Pembalap Inggris itu hanya unggul 0,021 detik dari Charles Leclerc, yang menempatkan Ferrari-nya di posisi kedua untuk memisahkan McLaren dengan peningkatan performa di akhir sesi menggunakan ban Soft.

Pemimpin klasemen F1 Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,165 detik dari rekan setim sekaligus rival utamanya, Norris.

Norris memasuki akhir pekan ini dengan tertinggal 34 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara setelah mengalami kegagalan finis yang parah di Zandvoort.

Pembalap Inggris itu bertekad untuk segera bangkit dari DNF di Zandvoort, dan memasuki babak kualifikasi dengan predikat sebagai favorit untuk meraih pole position sambil berusaha bangkit.

Max Verstappen menempatkan Red Bull-nya di posisi keempat, hanya terpaut 0,167 detik dari Norris, sementara George Russell di posisi kelima untuk Mercedes.

Gabriel Bortoleto secara mengejutkan berada di posisi keenam untuk Sauber, di depan Lewis Hamilton, yang tertinggal dua persepuluh detik dari Hamilton dan berada di posisi ketujuh pada akhir pekan Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari.

Peraih podium Grand Prix Belanda, Isack Hadjar, berada di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, sementara Kimi Antonelli dan Alex Albon melengkapi 10 besar lainnya untuk Mercedes dan Williams.

Itu adalah sesi yang sangat ketat, dengan seluruh grid dipisahkan tidak sampai satu detik.

Kualifikasi untuk Grand Prix Italia hari Minggu akan berlangsung pukul 21:00 WIB.