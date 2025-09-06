F1 GP Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Monza

Hasil Free Practice terakhir dari F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim 2025 di Sirkuit Monza.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris membuat pernyataan di latihan terakhir F1 GP Italia di Sirkuit Monza.

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m19.331s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m19.352s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m19.496s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m19.498s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.515s
6Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m19.558s
7Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m19.598s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.603s
9Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.696s
10Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m19.720s
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m19.737s
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m19.861s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m19.907s
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m20.034s
15Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m20.059s
16Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.132s
17Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m20.209s
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m20.247s
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m20.247s
20Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m20.304s

Norris melanjutkan performa impresifnya pada Sabtu pagi dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan terakhir di Monza.

Namun, Norris tidak sedominan pada hari Jumat. Pembalap Inggris itu hanya unggul 0,021 detik dari Charles Leclerc, yang menempatkan Ferrari-nya di posisi kedua untuk memisahkan McLaren dengan peningkatan performa di akhir sesi menggunakan ban Soft.

Pemimpin klasemen F1 Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,165 detik dari rekan setim sekaligus rival utamanya, Norris.

Norris memasuki akhir pekan ini dengan tertinggal 34 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara setelah mengalami kegagalan finis yang parah di Zandvoort.

Pembalap Inggris itu bertekad untuk segera bangkit dari DNF di Zandvoort, dan memasuki babak kualifikasi dengan predikat sebagai favorit untuk meraih pole position sambil berusaha bangkit.

Max Verstappen menempatkan Red Bull-nya di posisi keempat, hanya terpaut 0,167 detik dari Norris, sementara George Russell di posisi kelima untuk Mercedes.

Gabriel Bortoleto secara mengejutkan berada di posisi keenam untuk Sauber, di depan Lewis Hamilton, yang tertinggal dua persepuluh detik dari Hamilton dan berada di posisi ketujuh pada akhir pekan Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari.

Peraih podium Grand Prix Belanda, Isack Hadjar, berada di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, sementara Kimi Antonelli dan Alex Albon melengkapi 10 besar lainnya untuk Mercedes dan Williams.

Itu adalah sesi yang sangat ketat, dengan seluruh grid dipisahkan tidak sampai satu detik.

Kualifikasi untuk Grand Prix Italia hari Minggu akan berlangsung pukul 21:00 WIB.

