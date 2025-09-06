F1 GP Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Monza
Hasil Free Practice terakhir dari F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim 2025 di Sirkuit Monza.
Lando Norris membuat pernyataan di latihan terakhir F1 GP Italia di Sirkuit Monza.
F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m19.331s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.352s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m19.496s
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.498s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.515s
|6
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m19.558s
|7
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m19.598s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m19.603s
|9
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.696s
|10
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m19.720s
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m19.737s
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m19.861s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m19.907s
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m20.034s
|15
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m20.059s
|16
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.132s
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m20.209s
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m20.247s
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.247s
|20
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m20.304s
Norris melanjutkan performa impresifnya pada Sabtu pagi dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan terakhir di Monza.
Namun, Norris tidak sedominan pada hari Jumat. Pembalap Inggris itu hanya unggul 0,021 detik dari Charles Leclerc, yang menempatkan Ferrari-nya di posisi kedua untuk memisahkan McLaren dengan peningkatan performa di akhir sesi menggunakan ban Soft.
Pemimpin klasemen F1 Oscar Piastri berada di posisi ketiga, terpaut 0,165 detik dari rekan setim sekaligus rival utamanya, Norris.
Norris memasuki akhir pekan ini dengan tertinggal 34 poin dari Piastri dalam perebutan gelar juara setelah mengalami kegagalan finis yang parah di Zandvoort.
Pembalap Inggris itu bertekad untuk segera bangkit dari DNF di Zandvoort, dan memasuki babak kualifikasi dengan predikat sebagai favorit untuk meraih pole position sambil berusaha bangkit.
Max Verstappen menempatkan Red Bull-nya di posisi keempat, hanya terpaut 0,167 detik dari Norris, sementara George Russell di posisi kelima untuk Mercedes.
Gabriel Bortoleto secara mengejutkan berada di posisi keenam untuk Sauber, di depan Lewis Hamilton, yang tertinggal dua persepuluh detik dari Hamilton dan berada di posisi ketujuh pada akhir pekan Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari.
Peraih podium Grand Prix Belanda, Isack Hadjar, berada di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, sementara Kimi Antonelli dan Alex Albon melengkapi 10 besar lainnya untuk Mercedes dan Williams.
Itu adalah sesi yang sangat ketat, dengan seluruh grid dipisahkan tidak sampai satu detik.
Kualifikasi untuk Grand Prix Italia hari Minggu akan berlangsung pukul 21:00 WIB.