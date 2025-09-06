Hamilton Datang ke Paddock Monza dengan Ducati Panigale Tricolore

Lewis Hamilton tiba dengan gaya di hari kualifikasi Grand Prix Italia dengan motor Ducati.

Juara dunia tujuh kali itu mencuri perhatian saat ia tiba di paddock Monza dengan superbike Ducati Panigale V4 S yang menampilkan livery tricolore merah, putih, dan hijau Italia.

Hamilton berganti pabrikan motor menjelang Grand Prix Kanada awal tahun ini, dengan menggunakan Ducati kelas atas yang baru. Sebelumnya, ia pernah mengendarai MV Agusta.

Ducati Panigale V4 S 1103cc berada di kelas atas spektrum sportbike dengan tenaga 216bhp dan torsi 120,9Nm pada 11.250rpm.

Hamilton tampil dalam Grand Prix Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari akhir pekan ini.

Namun, pembalap Inggris berusia 40 tahun itu akan menjalani penalti lima posisi grid di Grand Prix Italia setelah gagal memperlambat laju mobil saat bendera kuning dikibarkan dua kali dalam perjalanannya menuju grid menjelang balapan Minggu lalu di Zandvoort.

Hamilton mengalami kecelakaan di Grand Prix Belanda yang menyedihkan untuk Ferrari, sementara rekan setimnya Charles Leclerc ditabrak oleh pembalap Mercedes Kimi Antonelli saat tim Scuderia tersebut mengalami dua kali DNF yang fatal.

Rekrutan bintang baru Ferrari ini mengawali akhir pekan kandang tim dengan menjanjikan dengan memimpin Leclerc untuk finis 1-2 di sesi latihan pembuka.

Hamilton menikmati pengalaman luar biasa di Monza

Merenungkan pengalaman pertamanya mengendarai Ferrari di Monza setelah latihan Jumat, Hamilton berkata: “Luar biasa. Menakjubkan. Perasaan yang luar biasa saat meninggalkan garasi.

“Seluruh pengalaman saat saya memakai seragam biru, tetapi saya bergabung dengan tim untuk memakai seragam merah. Berada di garasi, pengalaman yang kami alami pada hari Kamis bersama Tifosi di Milan, lalu datang ke sini dan keluar dari garasi dengan mobil merah.

“Ini semua yang pernah saya bayangkan, bahkan lebih dari itu. P1 sesi yang bagus, lalu P2, kami membuat beberapa perubahan pada mobil, tetapi sedikit lebih buruk. Hal baiknya adalah kami bisa kembali ke performa terbaik.

“P1 terasa sangat kuat. P2 jelas jauh lebih sulit, tetapi lebih baik memilikinya di P2 dan belajar darinya, daripada P3.

“Banyak hal positif yang bisa diambil dari hari ini dan kami akan bekerja keras sepanjang malam. Saya harap besok kami bisa lebih baik.

“Saya pikir McLaren jelas masih sangat, sangat cepat. Posisinya sangat ketat dengan semua pembalap di lima besar, 10 besar. Ini akan menjadi tantangan. Tidak mudah untuk menyalip dan saya jelas mendapat penalti itu, yang sangat disayangkan. Lebih baik sekarang daripada tahun depan, kurasa.