Pierre Gasly Bertahan di Alpine dengan Kontrak Sampai 2028

Pierre Gasly telah berkomitmen pada masa depannya untuk tim Alpine F1.

Pierre Gasly
Pierre Gasly

Pierre Gasly menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun untuk kontraknya dengan Alpine saat ini, yang seharusnya berakhir pada akhir musim 2026.

Pembalap Prancis berusia 29 tahun itu kini akan tetap bersama Alpine setidaknya hingga akhir musim 2028.

Kesepakatan ini memberikan stabilitas bagi Gasly dan Alpine menjelang revolusi aturan F1 yang dimulai pada tahun 2026.

Masih belum pasti siapa yang akan menjadi rekan Gasly tahun depan di Alpine, dengan masa depan Franco Colapinto yang belum jelas.

Gasly ingin menangi gelar bersama Alpine 

Gasly, yang memenangkan Grand Prix Italia 2020, telah menetapkan ambisi yang berani untuk memenangkan kejuaraan dunia bersama Alpine.

“Saya sangat senang berkomitmen untuk masa depan jangka panjang saya bersama Alpine,” ujarnya. “Sebagai orang Prancis, khususnya, mengemudi untuk perusahaan mobil Prancis, membuat saya merasa sangat bangga. 

"Sejak saya bergabung pada tahun 2023, saya selalu merasa bahwa tim ini adalah tempat yang tepat untuk masa depan.

“Dukungan dan kepercayaan Flavio [Briatore] kepada saya, komitmen François [Provost] terhadap proyek Formula Satu, serta orang-orang yang kami miliki di Enstone menjadikan ini keputusan yang wajar dan saya ingin berada di sini di tahun-tahun mendatang dan mewujudkan tujuan bersama kita: memenangkan balapan dan kejuaraan dunia.

“Kita semua bersama-sama dalam hal ini dan saya berharap dapat melanjutkan kisah istimewa ini.”

Penasihat Alpine, Flavio Briatore, mengatakan: “Sejak saya kembali ke tim, saya selalu menekankan betapa pentingnya membangun dan mengembangkan daya saing Tim Formula Satu BWT Alpine.

"Kami sangat siap menghadapi era baru Formula Satu, yang dimulai pada tahun 2026, dan kini kami telah mengonfirmasi pembalap utama kami untuk membawa kami ke masa depan. Pierre telah menjadi aset yang sangat berharga bagi tim selama masa sulit ini.

"Saya sangat terkesan dengan sikap, dedikasi, dan bakatnya, dan kami berharap dapat melanjutkan proyek ini bersama-sama untuk waktu yang lama.”

In this article

Pierre Gasly Bertahan di Alpine dengan Kontrak Sampai 2028
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Dia Nyaris Terjatuh seperti Alex Marquez
25s ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer
25m ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP, Pole Position
Moto3 Results
Moto3 Catalunya 2025: Almansa Bukukan Pole Grand Prix Pertamanya
39m ago
David Almansa, Moto3, 2025, Catalan GP, Pole Position
F1 News
Pierre Gasly Bertahan di Alpine dengan Kontrak Sampai 2028
1h ago
Pierre Gasly
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Magny-Cours
1h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 Results
F1 GP Italia 2025: Verstappen Rengkuh Pole Mengejutkan di Monza
4h ago
Verstappen celebrates his 45th F1 pole
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Barcelona
4h ago
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Toprak Razgatlioglu Tak Terhentikan di Race 1
5h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Alex Terjatuh, Marc Marquez Menangi Sprint Race
5h ago
Alex Marquez leads, 2025 Cataolan MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez "Tidak Memperkirakan" Laptime untuk Pole Catalunya
7h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP qualifying