Pierre Gasly Bertahan di Alpine dengan Kontrak Sampai 2028

Pierre Gasly menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun untuk kontraknya dengan Alpine saat ini, yang seharusnya berakhir pada akhir musim 2026.

Pembalap Prancis berusia 29 tahun itu kini akan tetap bersama Alpine setidaknya hingga akhir musim 2028.

Kesepakatan ini memberikan stabilitas bagi Gasly dan Alpine menjelang revolusi aturan F1 yang dimulai pada tahun 2026.

Masih belum pasti siapa yang akan menjadi rekan Gasly tahun depan di Alpine, dengan masa depan Franco Colapinto yang belum jelas.

Gasly ingin menangi gelar bersama Alpine

Gasly, yang memenangkan Grand Prix Italia 2020, telah menetapkan ambisi yang berani untuk memenangkan kejuaraan dunia bersama Alpine.

“Saya sangat senang berkomitmen untuk masa depan jangka panjang saya bersama Alpine,” ujarnya. “Sebagai orang Prancis, khususnya, mengemudi untuk perusahaan mobil Prancis, membuat saya merasa sangat bangga.

"Sejak saya bergabung pada tahun 2023, saya selalu merasa bahwa tim ini adalah tempat yang tepat untuk masa depan.

“Dukungan dan kepercayaan Flavio [Briatore] kepada saya, komitmen François [Provost] terhadap proyek Formula Satu, serta orang-orang yang kami miliki di Enstone menjadikan ini keputusan yang wajar dan saya ingin berada di sini di tahun-tahun mendatang dan mewujudkan tujuan bersama kita: memenangkan balapan dan kejuaraan dunia.

“Kita semua bersama-sama dalam hal ini dan saya berharap dapat melanjutkan kisah istimewa ini.”

Penasihat Alpine, Flavio Briatore, mengatakan: “Sejak saya kembali ke tim, saya selalu menekankan betapa pentingnya membangun dan mengembangkan daya saing Tim Formula Satu BWT Alpine.

"Kami sangat siap menghadapi era baru Formula Satu, yang dimulai pada tahun 2026, dan kini kami telah mengonfirmasi pembalap utama kami untuk membawa kami ke masa depan. Pierre telah menjadi aset yang sangat berharga bagi tim selama masa sulit ini.

"Saya sangat terkesan dengan sikap, dedikasi, dan bakatnya, dan kami berharap dapat melanjutkan proyek ini bersama-sama untuk waktu yang lama.”