Hamilton Menjabarkan Pengalaman Pertama Kendarai Ferrari di Monza

Lewis Hamilton menggambarkan pengalaman pertamanya membalap untuk Ferrari di depan Tifosi "luar biasa", mengakui "ini semua yang pernah saya bayangkan dan bahkan lebih."

Hamilton memuncaki catatan waktu di Monza pada sesi latihan bebas pertama F1 saat Ferrari memimpin 1-2.

Sesi latihan bebas kedua kurang kompetitif bagi Hamilton, berakhir di posisi keempat secara keseluruhan.

Minggu ini merupakan minggu yang sibuk bagi Hamilton dan Ferrari, setelah diarak di hadapan para penggemar dalam sebuah acara di Milan awal pekan ini.

Merenungkan pengalaman mengemudi untuk Ferrari di Monza, Hamilton berkata: “Luar biasa. Menakjubkan. Perasaan yang luar biasa saat meninggalkan garasi.

“Seluruh pengalaman saat saya memakai seragam biru, tetapi saya bergabung dengan tim untuk memakai seragam merah.

"Berada di garasi, pengalaman yang kami alami pada hari Kamis bersama Tifosi di Milan, lalu datang ke sini dan keluar dari garasi dengan mobil merah.

“Ini semua yang pernah saya bayangkan, bahkan lebih. FP1 adalah sesi yang bagus, lalu FP2, kami membuat beberapa perubahan pada mobil, tetapi sedikit lebih buruk. Hal baiknya adalah kami bisa kembali ke performa terbaik.”

“Banyak hal positif” for Hamilton

Hamilton tidak akan memulai balapan lebih tinggi dari posisi keenam setelah menerima penalti mundur lima posisi grid akibat pelanggaran bendera kuning sebelum GP Belanda.

Juara dunia tujuh kali itu tetap yakin bahwa ia tahu perubahan pengaturan balapan apa yang perlu dilakukan untuk kualifikasi.

“P1 terasa sangat kuat. P2 jelas jauh lebih sulit, tetapi lebih baik memilikinya di P2 dan belajar darinya, daripada P3,” jelas Hamilton.

“Banyak hal positif yang bisa diambil dari hari ini dan kami akan terus berlatih. Saya harap besok kami bisa lebih baik.

“Saya pikir McLaren jelas masih sangat, sangat cepat. Posisinya sangat dekat dengan semua pembalap di lima besar, 10 besar. Ini akan menjadi tantangan. Tidak mudah untuk menyalip dan saya jelas mendapat penalti itu, yang sangat disayangkan. Lebih baik sekarang daripada tahun depan, kurasa.”

Hamilton belum pernah finis di podium untuk Ferrari di Grand Prix, tetapi ia tetap optimistis akan menjalani akhir pekan yang kuat meskipun terkena penalti.

“Seperti yang sudah saya katakan, di mana pun saya lolos kualifikasi, saya memulai lima posisi di belakang, yang mana itu tidak bagus,” tambah Hamilton.

“Saya pikir akan sangat sulit untuk menyalip. Kami semua sangat dekat di 15 besar, saya rasa begitu. Saya merasa optimis.

"Saya merasa optimis. Saya masih merasa berpotensi untuk maju. Saya jauh lebih senang dengan mobil hari ini. Saya harap itu berlanjut besok. Itu akan berlanjut besok karena saya akan melakukan perubahan malam ini dan datang dengan semangat yang segar besok.”