Verstappen Menilai Peluang Red Bull setelah Latihan yang Ketat di Monza

Setelah meraih podium kandang di Grand Prix Belanda akhir pekan lalu, Max Verstappen mengawali sesi latihan Jumat dengan solid, finis di posisi keempat, sebelum finis di posisi keenam di sesi latihan kedua.

Juara dunia empat kali itu hanya terpaut 0,199 detik dari Lando Norris di FP2 yang berlangsung ketat dan merasa optimis dengan performa awalnya di Red Bull, meskipun sempat mengeluhkan grip ban yang kurang baik sepanjang hari.

Verstappen awalnya mengecilkan peluang Red Bull di Monza setelah mengalami akhir pekan yang sangat menyakitkan di sini tahun lalu ketika ia finis di posisi keenam, setelah juga lolos kualifikasi dengan selisih waktu yang jauh di belakang.

“Cukup baik. Tahun lalu adalah akhir pekan yang sulit bagi kami dan saya pikir kami tampak jauh lebih kompetitif,” kata pembalap Belanda itu setelah sesi latihan Jumat.

Saya juga lebih puas dengan mobilnya. Sesi-sesinya cukup sulit karena banyak pembalap yang keluar jalur dan memasang gravel di trek. Tapi secara keseluruhan, Jumat ini cukup baik bagi kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen ‘tidak bisa dikesampingkan’

Verstappen ended Friday practice sixth in the timesheet

Pundit F1 Sky Sports dan juara W Series tiga kali, Jamie Chadwick, menyatakan terlalu dini untuk mencoret Verstappen dari persaingan akhir pekan ini.

"Saya rasa kita tidak pernah bisa mengesampingkan Max, apa pun situasinya," ujarnya di Sky Sports F1 Show, Jumat.

"Dia tampaknya tidak terlalu kecewa. Terkadang, setelah Jumat, dia terlihat sangat frustrasi dengan sesuatu di dalam mobil. Dia memang membahas tentang kurangnya grip secara umum, tetapi itu tidak jarang terjadi pada pembalap lain.

"Jadi, kedengarannya cukup optimis. Saya tidak akan pernah mengesampingkannya, tetapi dalam hal defisit performa dari sudut pandang Red Bull dibandingkan dengan apa yang kita lihat, bahkan dari Williams, akhir pekan ini, ada sedikit perbedaan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekan setim Verstappen, Yuki Tsunoda, juga mencatatkan hari yang lebih baik dengan finis di posisi kesembilan pada sesi latihan kedua dan hanya terpaut 0,391 detik dari pembalap tercepat.

“Dia harus fokus pada dirinya sendiri,” kata pakar F1 Sky Sports Karun Chandhok dengan ketidakpastian yang masih tersisa mengenai masa depannya.

“Apa yang terjadi dengan [Isack] Hadjar minggu lalu sudah terjadi. Saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Yuki tertinggal dua persepuluh detik dari Max, yang jauh lebih dekat daripada yang dia raih selama sebagian besar waktunya di Red Bull.

“Jadi saya pikir dia seharusnya senang dengan hasil hari ini dan jika dia bisa melanjutkannya dan mencatatkan FP3 yang bersih.

“Banyak masalah yang dialami Yuki adalah perpindahan antara Q1 ke Q2, atau Q2 ke Q3. Ketika pembalap lain menemukan waktu luang, dia terkadang tidak melakukannya. Di situlah sekarang dia harus benar-benar memfokuskan energinya semalaman.”