Red Bull Menepis Kemungkinan Promosi Isack Hadjar sebelum 2026

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengesampingkan kemungkinan promosi Isack Hadjar sebelum tahun 2026 setelah rumor tersebut muncul selama akhir pekan Grand Prix Italia.

Pandit Sky Sports, Karun Chandhok, mengisyaratkan selama FP1 bahwa Red Bull sedang menimbang untuk mempromosikan Hadjar dari Racing Bulls untuk tiga balapan terakhir musim ini.

Chandhok tidak menyukai ide tersebut, karena dapat merusak kepercayaan diri Hadjar dalam menghadapi Max Verstappen dengan mobil yang tidak familiar.

Dengan aturan baru yang akan berlaku pada tahun 2026, kemungkinan kedatangan Hadjar akan lebih tepat saat itu, mengingat Red Bull akan memiliki mobil dan unit tenaga yang sepenuhnya baru.

Hadjar meraih podium F1 pertamanya di Grand Prix Belanda terakhir kali setelah finis di posisi ketiga.

Pembalap Prancis ini secara luas dianggap sebagai rookie terbaik F1 tahun 2025, dan telah menikmati keunggulan yang menentukan atas Liam Lawson sejak penurunan pangkatnya awal tahun ini.

Berbicara dalam konferensi pers FIA hari Jumat, Mekies bersikeras bahwa Red Bull tidak akan melakukan pergantian pembalap lagi di pertengahan musim pada tahun 2025.

“Saya rasa jawaban singkatnya adalah ya. Saya rasa kami telah menjelaskan dengan sangat jelas, sangat terbuka, bahwa kami memiliki waktu untuk keputusan pembalap kami,” kata Mekies.

“Kami memiliki cukup pembalap di antara program pembalap untuk mencakup beberapa skenario untuk tahun depan. Kami tidak punya alasan kuat untuk terburu-buru mengambil keputusan.

"Sesuai dengan maksud Anda, kami tidak berencana untuk melakukan pergantian pembalap selama musim ini.

“Yuki telah membuat langkah yang baik dalam tiga balapan terakhir. Kami semua menginginkan lebih, tetapi dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia pertama kali kembali meraih poin setelah tujuh balapan di Zandvoort. Dia cukup dekat dengan Max di Budapest.

“Itu adalah kualifikasi terbaiknya bersama tim di Spa. Dia sedang dalam tren positif.”

Red Bull tidak terburu-buru untuk memastikan

Red Bull tidak mencari pembalap dari luar akademi, jadi mereka tidak terburu-buru memutuskan siapa yang akan menjadi rekan setim Verstappen di tahun 2026.

Mengingat performanya, Hadjar adalah favorit kuat untuk mengisi posisi tersebut.

Isack Hadjar, Racing Bulls © XPB Images

Hal ini menyisakan kekosongan di RB yang bisa diisi oleh Arvid Lindblad untuk tahun 2026.

Dengan Cadillac yang telah mengonfirmasi susunan pembalap mereka untuk tahun depan, Yuki Tsunoda kemungkinan besar tidak akan bertahan di F1 jika Red Bull melepasnya.

Mekies menegaskan Red Bull "santai" dan mereka punya banyak waktu untuk mengambil keputusan.

"Tentu saja sangat menyenangkan melihat perkembangan Isack di mobil Racing Bulls dan melihatnya tampil di level yang sama seperti balapan terakhir. Itu adalah demonstrasi fantastis tentang seberapa besar kemajuan yang telah ia buat sepanjang musim," tambah Mekies.

"Kami santai saja tentang topik pembalap karena pada dasarnya kami memiliki semua kartu di pihak Red Bull dan kami bisa mengambil beberapa minggu atau bulan lagi untuk memutuskan.

"Tentu saja, bukan berarti Anda harus menunggu hingga balapan terakhir untuk memutuskan karena kami jelas menghargai bahwa hal itu mungkin berdampak pada pembalap kami dengan satu atau lain cara, tetapi yang pasti, kami punya waktu sekarang."