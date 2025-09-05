Isack Hadjar Merasa Promosi Red Bull akan Lebih Mudah di 2026

Isack Hadjar menilai awal bersih saat perombakan regulasi F1 tahun 2026 akan membuat promosi ke Red Bull terasa "jauh lebih mudah".

Pembalap Racing Bulls semakin difavoritkan untuk mendampingi Max Verstappen di Red Bull musim depan saat Yuki Tsunoda terus kesulitan dengan RB21.

Hadjar telah menikmati musim debut yang impresif dan reputasinya semakin meroket berkat podium pertamanya di F1 di Grand Prix Belanda.

Pembalap Prancis 20 tahun itu merasa promosi ke Red Bull akan lebih mudah musim depan berkat pengaturan ulang aturan F1, yang ia yakini akan mengatasi masalah mobil kedua yang sudah lama dialami tim tersebut.

"Di awal tahun, kalian bertanya apakah saya merasa siap untuk bergabung dengan Red Bull tahun ini, dan jawabannya tetap 'tidak'. Saya rasa tidak ada gunanya melakukan itu sekarang," ujar Hadjar kepada wartawan di Monza seperti dikutip Sky Sports F1.

"Tapi '26 adalah pertanyaan yang berbeda karena ini adalah awal yang benar-benar baru bagi tim, tidak akan ada pembicaraan tentang 'mobil kedua'. Ini tidak akan terjadi karena ini adalah mobil yang benar-benar baru untuk semua orang.

"Anda sebenarnya akan berada dalam fase di mana Anda perlu mengarahkan mobil ke arah yang benar, jadi saya pikir ini sebenarnya menarik."

Tentang kemungkinan promosi tahun depan, Hadjar menambahkan: "Itu jelas sesuatu yang saya pikirkan, masih ada sembilan balapan tersisa untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik.

"Saya ingin membalap untuk tim terbaik. Hanya itu yang saya inginkan, sungguh."

Yuki Tsunoda kehabisan waktu?

Red Bull mengisyaratkan bahwa mereka akan membuat keputusan tentang susunan pembalap mereka untuk tahun depan sebelum akhir musim.

Tsunoda akan habis kontraknya pada akhir 2025, sementara kolaborasi penyokong utamanya, Honda, dengan Red Bull, juga akan berakhir.

Pembalap Jepang itu mengakhiri tujuh balapan tanpa poin dengan finis di posisi ke-10 di Zandvoort, tetapi hal ini dibayangi oleh podium Hadjar.

“Meskipun kami menyukai emosi dari setiap balapan, kami memiliki perasaan di Budapest, kami memiliki perasaan yang berbeda di sini,” kata kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, tentang penampilan Tsunoda baru-baru ini.

“Sebenarnya, jika Anda mundur sejenak, lihatlah dari perspektif Red Bull, ini adalah pembalap kami, kami memiliki mereka semua terikat kontrak.

“Hanya kami yang membuat keputusan, maksud kami grup Red Bull, Anda tahu, mengapa Anda menempatkan diri Anda di bawah tekanan berdasarkan hasil tertentu? Kenyataannya sederhana, kami akan bersabar, masih ada sembilan balapan lagi.

"Saya tidak bilang kami akan menunggu sampai balapan terakhir, karena ada dinamika yang membuat kami ingin memberi tahu pembalap kami, tapi kami punya waktu."