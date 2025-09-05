Hamilton Terkejut dengan Penalti "Hardcore" di Grand Prix Italia

Lewis Hamilton mengaku "terkejut" dengan penalti yang menurutnya "cukup berat" untuk Grand Prix Italia akhir pekan ini.

Juara dunia tujuh kali Hamilton mengalami Grand Prix Belanda yang menyedihkan saat ia terjatuh dari posisi ketujuh pada balapan Minggu lalu di Zandvoort.

Hamilton juga menerima penalti lima posisi grid untuk Grand Prix Italia, yang menandai penampilan Monza pertamanya sebagai pembalap Ferrari, karena gagal memperlambat laju mobilnya saat bendera kuning ganda dikibarkan dalam perjalanan menuju grid di Zandvoort.

Ditanya apakah ia merasa penalti pasca-balapan itu menjengkelkan, Hamilton menjawab: "Tentu saja. Saya tiba di rumah dan melihat saya mendapat penalti ini, dan sejujurnya saya sangat terkejut."

Para steward mengungkapkan Hamilton terhindar dari penalti yang lebih besar karena ia memang mengangkat mobil tetapi akhirnya tidak memasuki pit lane dengan "kecepatan yang sangat rendah".

Ini berarti Hamilton, yang juga diberi dua poin penalti pada superlicence-nya, akan memulai balapan kandang Ferrari-nya di Monza dengan posisi start tidak lebih tinggi dari posisi keenam.

"Ini jelas bukan hitam dan putih," lanjut Hamilton. "Faktanya, jika Anda melihat laporannya, saya memang melambat, tetapi menurut mereka tidak cukup, dan itulah mengapa mereka mengatakan jumlahnya tidak lebih."

"Mendapatkan penalti dan poin penalti itu cukup berat, tetapi saya akan belajar darinya dan tidak ada gunanya mengeluh. Saya akan terus maju.

"Akhir pekan ini akan sulit. Kualifikasi sudah sangat ketat bagi kami semua, jadi untuk mencapai Q3 saja sudah sulit, masuk lima besar sangat, sangat sulit.

"Lalu, turun lima peringkat bukanlah hal yang bagus ketika Anda akan menjalani GP Monza pertama Anda bersama Ferrari.

"Tetapi itu memberi saya lebih banyak hal untuk diperjuangkan dan membuat saya termotivasi untuk mengejar posisi-posisi itu."

Kombinasi faktor penyebab kecelakaan Hamilton

Hamilton crashed out of the Dutch Grand Prix at Zandvoort

Bos Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan kepada media, termasuk Crash.net, setelah balapan hari Minggu bahwa tim akan menyelidiki "apakah terjadi sesuatu pada mobil" yang menyebabkan kecelakaan Hamilton.

Hamilton menjelaskan bahwa penyelidikan mendalam atas kecelakaan tersebut mengungkapkan "beberapa hal" yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut, membayangi akhir pekan yang seharusnya menggembirakan.

"Sepanjang akhir pekan, pendekatan yang kami lakukan menurut saya tepat," kata Hamilton. "Saya merasa ini adalah salah satu akhir pekan terkuat dan terlancar, hingga hari Minggu, yang kami alami.

"Hari Minggu jelas bukan hasil yang kami inginkan. Saya bilang itu tidak biasa bagi saya karena saya tidak sering membuat kesalahan dalam balapan seperti itu.

"Tapi yang hebat adalah tim tetap sangat, sangat positif. Mereka sangat suportif setiap akhir pekan. Meskipun secara pribadi Anda merasa tidak senang, mereka membangkitkan semangat Anda.

"Keesokan harinya mereka melakukan penyelidikan mendalam untuk mencoba dan benar-benar memahami apa yang menyebabkannya, karena itu bukan karena kurangnya konsentrasi. Ada beberapa hal yang berkontribusi.

“Misalnya, gigi transmisi saya diturunkan sehingga roda belakang terkunci dan bagian belakangnya terpelanting. Gigi saya juga terpelanting, jadi saya jadi lebih lebar sekitar 10 mm atau 10 cm dibandingkan putaran sebelumnya.

“Ada beberapa faktor, bagaimanapun juga hasilnya tidak bagus, saya akan belajar darinya dan terus maju. Tapi jika saya menerapkan pendekatan yang sama akhir pekan ini dan balapan-balapan berikutnya, saya benar-benar merasa positif dengan arah yang akan kami tuju.”