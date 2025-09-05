Williams Ajukan Banding atas Penalti Carlos Sainz di GP Belanda

Carlos Sainz dijatuhi penalti waktu 10 detik dan dua poin penalti setelah insidennya dengan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Meskipun Sainz merasa tidak bersalah atas insiden tersebut, ia tetap dijatuhi penalti.

Setelah balapan, Sainz mengatakan penalti itu "lelucon" dan mempertanyakan tingkat Stewarding di F1.

Karena hukuman telah dijalani, hukuman tersebut tidak dapat dicabut. Namun, Williams dapat mendesak agar poin penalti Sainz dibatalkan.

Williams merilis pernyataan berikut pada Kamis malam: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan hak peninjauan kepada FIA terkait penalti Carlos di Zandvoort.

"Penting bagi kami untuk memahami bagaimana cara balapan di masa mendatang, dan kami berharap akan mendapatkan hasil yang positif."

Berbicara dalam konferensi pers pra-balapan FIA di Monza, Sainz mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan para pengawas di Zandvoort.

Ia menyatakan bahwa para pengawas mengakui bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah dalam memberikan penalti kepada Sainz.

"Saya memang berkesempatan untuk pergi dan berbicara dengan mereka setelah balapan. Ada kesalahpahaman ketika saya berada di ruang siaran langsung," jelas Sainz.

"Saya pikir saya tidak akan bisa pergi, tetapi akhirnya saya berkesempatan untuk pergi dan duduk bersama mereka selama 15 menit untuk menganalisis insiden tersebut.

"Sangat jelas bagi saya bahwa begitu mereka mendapatkan semua bukti yang tepat dan mereka melihat bagian-bagian yang perlu mereka perhatikan untuk mengambil keputusan yang tepat, sangat jelas bagi saya bahwa saya pikir mereka menyadari bahwa keputusan ini bukanlah keputusan terbaik.

"Sekarang kami mencoba untuk melihat apakah kami dapat menemukan cukup bukti dan hal-hal lain untuk menyadari apakah kami dapat mengubah hasil penalti karena saya masih yakin bahwa itu adalah penalti yang sangat buruk yang saya terima.

"Keputusan yang buruk yang bisa saja terjadi dan Anda memiliki kapasitas untuk meninjaunya kembali, dan jika ada kesalahpahaman atau kurangnya bukti atau kurangnya analisis, maka masih ada waktu untuk menganalisis ulang, membuka kembali, dan mengubahnya."

Sainz tetap bersimpati kepada para steward, mengingat balapan itu sangat padat.

Ada tiga Safety Car, dan banyak pembalap yang terkena penalti, Kimi Antonelli bahkan menerima dua penalti (total 15 detik).

Pada saat yang sama, setelah balapan, Lewis Hamilton dijatuhi penalti mundur lima posisi grid karena insiden yang terjadi sebelum putaran formasi dimulai.

“Saya yakin mereka mengalami hari Minggu yang sangat sulit jika mengingat kembali. Sore yang sangat sibuk dan sangat membebani, baik karena banyaknya hal yang terjadi dalam balapan maupun tidak. Saya masih sangat yakin dengan apa yang saya pikirkan setelah balapan.” tambah Sainz.

“Tentu saja sekarang saya sudah lebih tenang, tetapi saya masih yakin dengan apa yang terjadi dan penalti itu tidak dapat diterima, dan saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas.”

Lawson tidak bersimpati dengan Sainz

Lawson tampaknya tidak terlalu bersimpati kepada Sainz, pembalap RB merasa bahwa para steward telah menerapkan aturan balap.

Ia mengakui bahwa ia "tidak benar-benar memahami" keluhan vokal Sainz.

"Dia mobil yang akan menyalip, saya menabraknya di luar dan dia tidak menempatkan asnya di tempat yang seharusnya dan entah bagaimana saya dianggap agresif," kata Lawson seperti dikutip oleh The Race.

"Jadi saya tidak benar-benar memahaminya. Tapi itu merusak balapan saya. Kami berada di posisi yang berpotensi memiliki dua mobil di lima besar. Tapi saya tidak mengeluh di radio kepada semua orang tentang hal itu atau kepada media. Jadi ya, itu pendekatannya setelah balapan itu.

"Saya tidak tahu mengapa dia begitu kesal, sejujurnya. Jika saya menyalipnya, saya akan mengerti bahwa dia lebih frustrasi, tetapi dia mobil yang menyalip dan dia mendapat penalti untuk itu."