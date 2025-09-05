F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza

Hasil latihan Jumat F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Monza.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton memimpin sesi latihan pembukaan Jumat di F1 GP Italia 2025.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m20.117s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m20.286s
3Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m20.650s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m20.692s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m20.940s
6Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m21.021s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m21.073s
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m21.110s
9Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m21.114s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m21.158s
11Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m21.172s
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m21.179s
13Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m21.201s
14Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m21.292s
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m21.295s
16Alex DunneIREMcLaren F1 Team1m21.606s
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m21.642s
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m21.653s
19Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m22.058s
20Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m22.153s

Hamilton memulai akhir pekan GP Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan pertama.

Juara dunia tujuh kali ini tidak akan memulai Grand Prix dari pole setelah menerima penalti mundur lima posisi grid karena pelanggaran bendera kuning menjelang GP Belanda.

Hamilton merangsek ke posisi teratas dalam 10 menit terakhir sesi, mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.

Ferrari tampil dominan di sesi latihan pertama, unggul 0,3 detik dari Carlos Sainz dari Williams di posisi ketiga.

Namun, sesi latihan ini tidak sepenuhnya representatif.

Lando Norris gagal mencatatkan waktu yang baik, mengakhiri FP1 di posisi keenam.

Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, tidak ikut sesi latihan dan memberikan mobilnya kepada Alex Dunne.

Max Verstappen tercepat keempat di FP1, terpaut 0,5 detik dari waktu terbaik Hamilton.

Kimi Antonelli berada di posisi kelima yang kuat di kandang sendiri, tepat di depan Norris dan Alex Albon.

George Russell berada di posisi kedelapan, tetapi terpaksa berhenti di trek setelah melaporkan kehilangan tenaga di akhir sesi.

Fernando Alonso dan Isack Hadjar melengkapi 10 besar.

F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 Results
F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza
1h ago
Lewis Hamilton
WSBK News
"Kami Juga Kuat" - Bulega Peringatkan Razgatlioglu Jelang Magny-Cours
1h ago
Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu, 2025 Emilia-Romagna WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Williams Ajukan Banding atas Penalti Carlos Sainz di GP Belanda
1h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
RESMI: Mantan Bos F1 Guenther Steiner Mengakuisisi Tech3 MotoGP
3h ago
Herve Poncharal and Guenther Steiner
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Hasil Latihan Jumat dari Magny-Cours
3h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
4h ago
Pedro Acosta, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Miller Bertekad Memainkan Peran Kunci dalam Proyek V4 Yamaha
5h ago
Jack Miller
F1 News
Hamilton Terkejut dengan Penalti "Hardcore" di Grand Prix Italia
5h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Apakah Perubahan 2cm Berhasil Mengubah Musim 2025 Bagnaia?
6h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Gelar MotoGP 2025 Marc Marquez "Comeback Terbesar di Dunia Olahraga"
9h ago
Marc Marquez