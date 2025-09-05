F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza

Lewis Hamilton memimpin sesi latihan pembukaan Jumat di F1 GP Italia 2025.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m20.117s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m20.286s 3 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m20.650s 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m20.692s 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m20.940s 6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m21.021s 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m21.073s 8 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m21.110s 9 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m21.114s 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m21.158s 11 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m21.172s 12 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m21.179s 13 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m21.201s 14 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m21.292s 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m21.295s 16 Alex Dunne IRE McLaren F1 Team 1m21.606s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m21.642s 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m21.653s 19 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m22.058s 20 Paul Aron EST BWT Alpine F1 Team 1m22.153s

Hamilton memulai akhir pekan GP Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan pertama.

Juara dunia tujuh kali ini tidak akan memulai Grand Prix dari pole setelah menerima penalti mundur lima posisi grid karena pelanggaran bendera kuning menjelang GP Belanda.

Hamilton merangsek ke posisi teratas dalam 10 menit terakhir sesi, mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.

Ferrari tampil dominan di sesi latihan pertama, unggul 0,3 detik dari Carlos Sainz dari Williams di posisi ketiga.

Namun, sesi latihan ini tidak sepenuhnya representatif.

Lando Norris gagal mencatatkan waktu yang baik, mengakhiri FP1 di posisi keenam.

Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, tidak ikut sesi latihan dan memberikan mobilnya kepada Alex Dunne.

Max Verstappen tercepat keempat di FP1, terpaut 0,5 detik dari waktu terbaik Hamilton.

Kimi Antonelli berada di posisi kelima yang kuat di kandang sendiri, tepat di depan Norris dan Alex Albon.

George Russell berada di posisi kedelapan, tetapi terpaksa berhenti di trek setelah melaporkan kehilangan tenaga di akhir sesi.

Fernando Alonso dan Isack Hadjar melengkapi 10 besar.