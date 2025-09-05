F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza
Hasil latihan Jumat F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Monza.
Lewis Hamilton memimpin sesi latihan pembukaan Jumat di F1 GP Italia 2025.
F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m20.117s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m20.286s
|3
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m20.650s
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m20.692s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m20.940s
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m21.021s
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m21.073s
|8
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m21.110s
|9
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m21.114s
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m21.158s
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m21.172s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m21.179s
|13
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m21.201s
|14
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m21.292s
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m21.295s
|16
|Alex Dunne
|IRE
|McLaren F1 Team
|1m21.606s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m21.642s
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m21.653s
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m22.058s
|20
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m22.153s
Hamilton memulai akhir pekan GP Italia pertamanya sebagai pembalap Ferrari dengan memuncaki catatan waktu sesi latihan pertama.
Juara dunia tujuh kali ini tidak akan memulai Grand Prix dari pole setelah menerima penalti mundur lima posisi grid karena pelanggaran bendera kuning menjelang GP Belanda.
Hamilton merangsek ke posisi teratas dalam 10 menit terakhir sesi, mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.
Ferrari tampil dominan di sesi latihan pertama, unggul 0,3 detik dari Carlos Sainz dari Williams di posisi ketiga.
Namun, sesi latihan ini tidak sepenuhnya representatif.
Lando Norris gagal mencatatkan waktu yang baik, mengakhiri FP1 di posisi keenam.
Pemimpin klasemen F1, Oscar Piastri, tidak ikut sesi latihan dan memberikan mobilnya kepada Alex Dunne.
Max Verstappen tercepat keempat di FP1, terpaut 0,5 detik dari waktu terbaik Hamilton.
Kimi Antonelli berada di posisi kelima yang kuat di kandang sendiri, tepat di depan Norris dan Alex Albon.
George Russell berada di posisi kedelapan, tetapi terpaksa berhenti di trek setelah melaporkan kehilangan tenaga di akhir sesi.
Fernando Alonso dan Isack Hadjar melengkapi 10 besar.