Bos Ferrari Berjanji akan Terus Mendukung Lewis Hamilton

Lewis Hamilton menimbulkan kehebohan ketika mengumumkan kepindahannya yang luar biasa dari Mercedes ke Ferrari musim ini, tetapi ia menjalani musim pertamanya yang penuh tantangan dan kurang mengesankan.

Juara dunia tujuh kali itu kesulitan beradaptasi dengan mobil Ferrari 2025 dan performanya jauh di bawah rekan setimnya, Charles Leclerc, setelah gagal meraih podium grand prix dalam 15 balapan pertamanya bersama tim tersebut.

Hamilton tersingkir dari Grand Prix Belanda akhir pekan lalu, dan menghadapi situasi kurang menguntungkan pada balapan kandang Ferrari di Monza.

Ia menerima penalti lima posisi grid karena gagal memperlambat laju di bawah bendera kuning yang dikibarkan dua kali dalam perjalanan menuju grid di Zandvoort.

Namun, Vasseur, yang berbicara sebelum Ferrari mengalami DNF ganda di Grand Prix Belanda, menegaskan Hamilton mendapat dukungan penuh dari tim.

“[Dia terstruktur], tentu saja, tetapi dia juga emosional,” ujar Vasseur kepada podcast F1 Nation. “Itu berarti [dia] juga [membutuhkan] dukungan kami saat dia kesulitan dan kami juga perlu mendorongnya saat dia kesulitan.

“Spa dan Budapest sulit baginya, tetapi dia bisa yakin bahwa dia mendapat dukungan penuh dari semua orang di Maranello untuk pulih, untuk kembali.

“Saya sangat yakin dia akan melakukannya dan kami harus mendukungnya setiap hari, dan saya akan mendukung Lewis setiap hari.”

Vasseur menambahkan: “Ini soal dukungan dan kontinuitas. Dia sangat termotivasi, dia berjuang sekuat tenaga, dia berusaha mendapatkan yang terbaik dari semua orang dan dia akan selalu mendapatkan dukungan saya untuk ini.

“Dia mampu mendapatkan yang terbaik dari semua orang. Dia seorang juara, dia bermain sangat baik, dia juga punya kecepatan, tetapi karakteristik lainnya adalah berusaha mendapatkan yang terbaik dari orang-orang di sekitar Anda, motivasi ekstra, dorongan ekstra, dan tentu saja karakteristik ini ada.

“Tugas saya juga memberinya dukungan saya untuk melakukan pekerjaan terbaik yang bisa dia lakukan.”

Hamilton mendorong Leclerc

Vasseur juga yakin Hamilton membantu mengeluarkan potensi terbaik Leclerc, yang telah meraih pole position dan lima podium meskipun Ferrari kurang kompetitif musim ini.

Ditanya apakah kehadiran Hamilton mengeluarkan potensi terbaik Leclerc, Vasseur menjawab: "Mungkin, ya."

"Saya yakin ini juga sedikit membantu Charles, untuk mengurangi tekanan dari Charles, dan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak awal musim.

"Saya pikir Charles juga telah meningkatkan pendekatannya, strukturnya, dia lebih matang, dan ini, saya tidak tahu apakah ini bagian dari kontribusi Lewis, tetapi ini berasal dari kedewasaan Charles."