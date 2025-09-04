Cadillac F1 Umumkan Colton Herta sebagai Pembalap Tes

Colton Herta telah ditunjuk sebagai pembalap tes Cadillac F1 tahun depan.

Pembalap Amerika ini, yang telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke F1, akan mengisi peran sebagai pembalap penguji untuk tim baru tersebut saat mereka memasuki kejuaraan dunia pada tahun 2026.

Herta sempat disebut-sebut sebagai opsi potensial bagi Cadillac, yang bulan lalu telah mengonfirmasi Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai pembalap mereka untuk musim depan.

Pembalap berusia 25 tahun ini finis kedua di seri IndyCar tahun lalu dan telah meraih sembilan kemenangan, 19 podium, dan 16 pole position sejak bergabung penuh waktu pada tahun 2019.

Herta menjadi terkenal ketika ia menjadi pemenang termuda IndyCar di usia 18 tahun di tahun yang sama.

“Saya sangat senang bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac sebagai Pembalap Penguji," ujar Herta. "Ini adalah kesempatan impian, dan kesempatan yang sudah lama saya perjuangkan. Menjadi bagian dari Cadillac F1 di momen penting ini adalah sesuatu yang tak bisa saya lewatkan.

“Impian saya selalu untuk membalap di Formula 1, dan saya melihat langkah ini sebagai langkah besar menuju tujuan tersebut. Untuk saat ini, fokus saya adalah memberikan segalanya untuk Cadillac F1, membantu membangun tim yang kompetitif.”

Team Principal Cadillac, Graeme Lowdon, mengatakan: “Kami sangat senang menyambut Colton Herta sebagai Test Driver. Colton adalah pembalap yang sangat berbakat dengan kecepatan, keterampilan balap, dan kedewasaan yang telah teruji, jauh melampaui usianya.

"Pengalamannya di dunia balap motor Amerika tingkat atas sebagai bagian dari keluarga TWG Motorsport menjadikannya pilihan ideal untuk peran ini, dan ia akan memberikan wawasan, perspektif, dan energi yang berharga dan segar bagi tim kami seiring kami terus membangun masa depan.

"Bergabungnya seorang pembalap Amerika ke tim Formula 1 Amerika merupakan momen yang sangat penting, tidak hanya bagi tim kami, tetapi juga bagi dunia motorsport Amerika secara keseluruhan.

"Colton mewakili semangat, ambisi, dan semangat kompetitif yang mendefinisikan Tim Formula 1 Cadillac, dan kami bangga ia membawa bendera Amerika bersama kami di panggung dunia."

Herta akan balap di F2?

Menurut berbagai laporan, beberapa tim F2 telah dijajaki kemungkinan untuk menggunakan Herta di kejuaraan tahun depan.

Rencana balap Herta untuk tahun 2026 masih belum dikonfirmasi, tetapi peralihan ke F2 - seri pengumpan langsung F1 - akan menjadi kejutan.

Pernyataan Cadillac menambahkan bahwa "pengumuman mengenai program balap Herta untuk tahun 2026 akan diumumkan pada waktunya."