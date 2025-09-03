Verstappen Buat Red Bull Takjub dengan 'Penyelamatan' GP Belanda

Max Verstappen finis kedua di hadapan pendukung tuan rumah di Grand Prix Belanda setelah Lando Norris gagal finis karena mengalami kebocoran oli di McLaren-nya dengan delapan lap tersisa.

Juara dunia empat kali, Verstappen, berhasil memisahkan para pembalap McLaren di awal balapan dengan langkah berani pada lap pembuka setelah memilih ban Soft untuk memulai balapan.

Verstappen nyaris kehilangan kontrol atas RB21-nya di Tikungan 2, tapi berhasil menjaga mobilnya sembari menyalip Norris, yang membuat satu pit box Red Bull tercengang.

"Begini, di lap pertama di dinding pit, meskipun kami bekerja keras dengannya setiap hari, kami tetap takjub dengan apa yang dia lakukan," kata Team Principal Red Bull, Laurent Mekies.

"Jadi begitulah kejadiannya. Rasanya seperti, 'bagaimana dia melakukannya? Dan bagaimana dia bergerak? Dan bagaimana dia menjaganya tetap di trek?'.

"Rasanya seperti di Spa ketika dia mengungguli McLaren di start Sprint Race. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan. Dia tahu sekaranglah saatnya. Dan dia memberikan segalanya. Dan dia masih membuat kita tak bisa berkata-kata saat melihatnya. Jadi, selamat.

"Melihat Max, dan cara dia mengelola balapannya sendiri, dengan semua perhatian, dengan semua tekanan yang dia miliki di sini, Anda masih bisa melihat dia sangat, sangat tenang.

"Dia memiliki cara yang sangat terstruktur untuk menghadapi akhir pekan. Dari perspektif itu, tidak lebih heboh, baik, saya harap, baginya, maupun bagi tim. Kami hanya mendapatkan energi yang baik dari para penggemar."

Verstappen celebrated second place on home soil

Verstappen jelaskan momen tersebut

Verstappen menjelaskan momen lap pertama yang menegangkan dari sudut pandangnya setelah balapan.

“Saya mencoba mengarahkannya ke Tikungan 3, tetapi sayangnya, terlalu banyak pasir di Tikungan 2 dari tengah trek hingga luar,” kata pembalap Belanda itu. “Saya tahu kami menggunakan kompon yang lebih lunak, jadi saya mencoba melakukannya di lap pertama itu.

“Itu tidak mudah. ​​Saya memberikan segalanya di awal untuk maju. Ada sedikit momen di Tikungan 2.

“Tetapi setelah itu, kami harus menjalani balapan kami sendiri. Sayangnya, kami tidak memiliki kecepatan seperti McLaren. Kemudian kami sedikit beruntung karena salah satu pembalap keluar dari balapan.

“Tetapi secara umum, naik podium di sini adalah hasil yang luar biasa. Jadi, berada di posisi kedua, saya pikir itu pencapaian yang sangat, sangat bagus bagi kami.”