Paul Aron Gantikan Franco Colapinto untuk Debut FP1 Alpine

Paul Aron akan menjalani sesi latihan perdananya untuk Alpine di Grand Prix Italia akhir pekan ini.

Pebalap Estonia 21 tahun ini, yang finis ketiga di kejuaraan Formula 2 tahun lalu, akan menggantikan Franco Colapinto pada jam pertama sesi latihan di Monza pada hari Jumat.

Aron adalah pembalap cadangan Alpine dan telah menjalani dua sesi FP1 musim ini bersama Sauber di Grand Prix Inggris dan Hungaria.

Ia juga berbagi sesi dengan Colapinto saat uji coba ban Pirelli di Hungaroring bulan lalu.

Aron akan menjadi salah satu dari dua pembalap rookie yang akan ambil bagian dalam sesi latihan pertama di Monza, dengan Alex Dunne dari Irlandia kembali membalap untuk McLaren.

Dunne - yang saat ini berada di posisi kelima klasemen F2 - tampil mengesankan ketika ia finis di urutan keempat dalam sesi latihan perdana F1 bersama McLaren di Austria.

Audisi untuk Paul Aron?

Flavio Briatore and Paul Aron

Sesi FP1 Aron dilakukan di tengah ketidakpastian masa depan Colapinto bersama Alpine.

Colapinto belum mencetak satu poin pun sejak menggantikan Jack Doohan di Imola.

Kritik terbaru dari penasihat eksekutif Alpine, Flavio Briatore, semakin mempertajam keraguan atas posisi Colapinto.

Namun, pembalap Argentina itu menikmati akhir pekan terbaiknya musim ini dengan finis di posisi ke-11 di Grand Prix Belanda.

Performa Colapinto menuai pujian langka dari Briatore.

“Memulai dari luar zona poin, kami mengambil beberapa risiko untuk mencoba memaksimalkan peluang kami meraih poin,” kata Briatore, seraya menambahkan, “Bersama Franco, ia melaju dengan sangat baik, mungkin performa terbaiknya musim ini sejauh ini.”

Colapinto berkomentar: “Kami hampir mengamankan poin sebagai tim hari ini. Balapan ini mengharuskan kami untuk selalu waspada dan siap memanfaatkan setiap peluang. Saya merasa saya mengemudi dengan baik dan, saat bendera finis, [mencetak] finis terbaik saya musim ini.

“Sebagai tim, ada beberapa bagian balapan yang akan kami evaluasi untuk melihat apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik.

"Kami memutuskan untuk masuk pit dengan ban lunak di akhir balapan saat Safety Car terakhir untuk mencoba menyerang mobil-mobil di depan menuju poin. Kami hampir saja, tetapi gagal di akhir balapan.

“Ada banyak hal positif yang bisa diambil dari akhir pekan. Performa kami di Kualifikasi meningkat, saya merasa lebih banyak hal di pihak saya yang membaik, dan saya berharap dapat kembali ke Monza akhir pekan depan, tempat debut F1 saya tahun lalu.”