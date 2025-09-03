Wolff Percaya 100% Terhadap Antonelli setelah GP Belanda yang Horror

Kimi Antonelli mengalami balapan yang tak terlupakan di Zandvoort ketika ia menabrak Charles Leclerc dari Ferrari dan menerima dua penalti waktu terpisah yang membuatnya turun dari posisi keenam ke posisi ke-16 di garis finis.

Mercedes telah beberapa kali membela pembalap 19 tahun itu secara terbuka selama periode Eropa yang brutal di musim ini, tetapi Wolff menekankan bahwa musim pertamanya yang penuh gejolak di F1 sudah diperkirakan sebelumnya.

"Ketika kami menegaskan tahun lalu di Monza bahwa kami akan memberinya kesempatan, kami juga mengatakan bahwa kami akan memberinya satu tahun pembelajaran," ujar Wolff kepada media termasuk Crash.net di Zandvoort setelah balapan hari Minggu.

"Dan kemudian akan ada momen-momen di mana kami sampai patah semangat dan akan ada momen-momen brilian lainnya. Dan saya pikir akhir pekan ini cukup merangkumnya.

"Kesalahan di FP1, jelas sesuatu yang membuat Anda berada di posisi yang sulit sepanjang akhir pekan. Dan kemudian dalam balapan, momen-momen mengemudi yang hebat, Anda tahu, begitu dia berada di udara bebas, dia berada di belakang McLaren, mobil tercepat, menyusul dan kemudian terlibat lagi dalam kecelakaan yang sayangnya mengakhiri balapan Charles dan juga balapan Kimi. Tapi kami ingin dia, Anda tahu, melakukan manuver, tentu saja."

"Jadi, ada pasang surutnya, tapi saya sudah menduganya sejak musim ini, dan setiap hari itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan.

"Kami tidak memperebutkan gelar juara konstruktor - tentu saja, P2 dan P3 yang dipertaruhkan, tapi ini kurang relevan dibandingkan tahun depan, di mana poin sangat penting."

Wolff menambahkan: "Ini bukan hanya musim rookie, yang kita lupakan adalah keputusan yang kita ambil untuk menempatkan seorang pembalap berusia 18 tahun di dalam mobil yang baru dua setengah tahun membalap single-seater. Ketika Anda melihatnya, dia masih anak-anak yang kita lemparkan ke lingkungan ini.

"Saya sudah melihatnya sekarang, dan Anda ingin memeluknya dan memeluknya erat-erat karena dia memiliki bakat itu, kecepatan alami yang ada dalam dirinya.

"Dia mampu mengatasinya dengan baik. Tapi itu juga karena dia masih sangat muda, kurasa. Dia tidak menganggapnya sebagai bencana besar, merusak mobil di FP1 di menit kelima.

"Jadi, ada sisi positif dan negatifnya, tetapi kami sadar. Sebagai pembalap rookie dan pembalap 18 tahun, ketika kami menempatkannya di dalam mobil. Kombinasi itu tentu saja memberikan momen-momen yang sulit."

Bagaimana fans Italia menyambut Antonelli?

Juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, sangat pedas dalam kritiknya terhadap Antonelli.

Wolff juga ditanya apakah ia khawatir dengan sambutan yang mungkin diterima Antonelli di balapan kandang Ferrari di Monza akhir pekan ini setelah ia menyingkirkan salah satu pembalap mereka.

“Yah, saya berpikir saat balapan, apa jadinya jika Kimi menyalip Ferrari? Saya pikir orang-orang di Italia akan senang,” bantah Wolff.

“Para penggemar Italia menginginkan pembalap Italia yang gigih, yang memacu mobilnya hingga batas maksimal dan terkadang melampaui batas maksimal. Itulah yang terjadi hari ini. Para penggemar Italia tidak menginginkan pembalap yang ragu-ragu, tetapi seseorang yang berani.

“Jelas, dari sudut pandang tim, kami tidak ingin menyingkirkan Ferrari. Tentu saja tidak. Saya yakin Kimi tidak ingin menyingkirkan Ferrari secara khusus. Tapi begitulah adanya. Balapan itu sulit.

“Saya turut prihatin dengan Charles dan Ferrari, tapi kami ingin dia melakukan gerakan itu, dan memang harus begitu.”