Ferrari Ungkap Livery Penghormatan Niki Lauda untuk GP Italia

Duet Scuderia Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan memakai livery spesial untuk Grand Prix Italia di Monza akhir pekan ini.

SF-25 menampilkan lebih banyak warna putih pada penutup mesin, desain nomor retro, dan penutup roda yang menyerupai desain Ferrari 312T yang dibawa Niki Lauda menuju kejuaraan dunia pembalap dan konstruktor musim 1975.

Hamilton dan Leclerc juga akan mengenakan overall khusus yang terinspirasi dari yang dikenakan Lauda 50 tahun lalu.

Ini adalah livery khusus terbaru yang diluncurkan Ferrari untuk balapan kandang mereka di Monza, yang dimenangi Leclerc musim lalu.

Satu tahun setelahnya, Ferrari menuju Monza di tengah musim 2025 yang sulit, di mana The Prancing Horse belum meraih kemenangan satupun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Hasil terbaik tim sejauh ini adalah Leclerc finis kedua di Monako, sementara itu juara dunia tujuh kali Hamilton bahkan belum naik podium Grand Prix dengan Ferrari.

Mereka tiba di Monza setelah Grand Prix Belanda yang buruk akhir pekan lalu, dengan Hamilton dan Leclerc sama-sama tersingkir saat tim mengalami DNF ganda yang menyakitkan di Zandvoort.

“Seperti setiap tahun, kami sangat menantikan untuk memasuki trek di Monza, terutama hanya beberapa hari setelah Zandvoort, yang tidak memberikan hasil yang kami harapkan, meskipun kami menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan balapan untuk melakukannya dengan baik,” kata Team Principal Fred Vasseur.

"Bagi seluruh tim, dikelilingi oleh semangat para tifosi kami merupakan motivasi yang luar biasa untuk mencurahkan hati dalam segala hal yang kami lakukan. Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik sebagai balasan atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya.

"Namun, untuk mencapai itu, kami perlu mengesampingkan emosi dan fokus untuk memastikan bahwa kami menjalani akhir pekan sebaik mungkin, mulai dari putaran pertama latihan bebas hingga putaran terakhir balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sepanjang musim ini, kami telah membuat kemajuan dalam hal daya saing, tetapi dengan persaingan yang begitu ketat, kami harus tampil sempurna untuk mencapai hasil yang kami inginkan.

"Kami akan memberikan segalanya, karena kami yakin dapat mengandalkan semua cinta dan dukungan dari para tifosi kami."

Saat ini, Ferrari masih bertengger di posisi kedua klasemen dengan 260 poin.