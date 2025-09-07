Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza

Keunggulan Oscar Piastri di klasemen kini berkurang jadi 31 poin dengan delapan putaran tersisa.

Oscar Piastri dan Lando Norris terpaut 31 poin di puncak klasemen pembalap F1 dengan delapan putaran tersisa. Piastri hanya mampu finis ketiga di Monza, tertinggal di belakang Norris setelah mendapatkan team-order dari McLaren.

Max Verstappen berada di posisi ketiga dengan 230 poin, unggul 36 poin dari George Russell dari Mercedes di posisi keempat. Charles Leclerc terus menjauh dari Lewis Hamilton dalam perebutan posisi kelima secara keseluruhan.

Alex Albon telah mengungguli Kimi Antonelli, sementara Isack Hadjar unggul satu poin dari Nico Hulkenberg dari Sauber.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Italia Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 324 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 5 293 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 3 230 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1 194 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 163 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 117 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 70 8 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 66 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 37 11 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 30 13 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 28 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 20 15 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 20 16 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 18 17 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 16 18 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 16 19 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 12 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

McLaren unggul jauh di klasemen konstruktor F1 atas Ferrari, dan tidak ada perubahan dalam urutan klasemen setelah Monza.

Perolehan poin Sauber semakin mendekatkan mereka dengan Aston Martin dan RB di klasemen kejuaraan.