Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza
Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Italia di Monza.
Keunggulan Oscar Piastri di klasemen kini berkurang jadi 31 poin dengan delapan putaran tersisa.
Oscar Piastri dan Lando Norris terpaut 31 poin di puncak klasemen pembalap F1 dengan delapan putaran tersisa. Piastri hanya mampu finis ketiga di Monza, tertinggal di belakang Norris setelah mendapatkan team-order dari McLaren.
Max Verstappen berada di posisi ketiga dengan 230 poin, unggul 36 poin dari George Russell dari Mercedes di posisi keempat. Charles Leclerc terus menjauh dari Lewis Hamilton dalam perebutan posisi kelima secara keseluruhan.
Alex Albon telah mengungguli Kimi Antonelli, sementara Isack Hadjar unggul satu poin dari Nico Hulkenberg dari Sauber.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Italia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|324
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|5
|293
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|230
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|194
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|163
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|117
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|70
|8
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|66
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|37
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|30
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|28
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|20
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|18
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|16
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|16
|19
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|12
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
McLaren unggul jauh di klasemen konstruktor F1 atas Ferrari, dan tidak ada perubahan dalam urutan klasemen setelah Monza.
Perolehan poin Sauber semakin mendekatkan mereka dengan Aston Martin dan RB di klasemen kejuaraan.
Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Italia
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|12
|617
|2
|Scuderia Ferrari HP
|0
|280
|3
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|260
|4
|Oracle Red Bull Racing
|3
|239
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|86
|6
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|62
|7
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|61
|8
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|55
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|44
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20