Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza

Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Italia di Monza.

Lando Norris and Oscar Piastri
Lando Norris and Oscar Piastri

Keunggulan Oscar Piastri di klasemen kini berkurang jadi 31 poin dengan delapan putaran tersisa.

Oscar Piastri dan Lando Norris terpaut 31 poin di puncak klasemen pembalap F1 dengan delapan putaran tersisa. Piastri hanya mampu finis ketiga di Monza, tertinggal di belakang Norris setelah mendapatkan team-order dari McLaren.

Max Verstappen berada di posisi ketiga dengan 230 poin, unggul 36 poin dari George Russell dari Mercedes di posisi keempat. Charles Leclerc terus menjauh dari Lewis Hamilton dalam perebutan posisi kelima secara keseluruhan.

Alex Albon telah mengungguli Kimi Antonelli, sementara Isack Hadjar unggul satu poin dari Nico Hulkenberg dari Sauber.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Italia

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7324
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team5293
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing3230
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1194
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0163
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0117
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing070
8Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team066
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber037
11Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team030
13Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team028
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team020
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber018
17Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team016
18Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing016
19Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing012
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

McLaren unggul jauh di klasemen konstruktor F1 atas Ferrari, dan tidak ada perubahan dalam urutan klasemen setelah Monza.

Perolehan poin Sauber semakin mendekatkan mereka dengan Aston Martin dan RB di klasemen kejuaraan.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Italia

PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team12617
2Scuderia Ferrari HP0280
3Mercedes AMG Petronas F1 Team1260
4Oracle Red Bull Racing3239
5Atlassian Williams Racing086
6Aston Martin Aramco F1 Team062
7Visa Cash App Racing Bulls F1 Team061
8Stake F1 Team Kick Sauber055
9MoneyGram Haas F1 Team044
10BWT Alpine F1 Team020
