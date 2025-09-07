Verstappen Patahkan Rekor Balapan F1 Tercepat Milik Schumacher

Max Verstappen memecahkan rekor F1 lainnya di Monza.

Max Verstappen melintasi garis finis dengan catatan waktu 1 jam 13 menit dan 23 detik dengan kecepatan yang tak kenal lelah sepanjang Grand Prix Italia di Monza.

Verstappen finis hampir 20 detik di depan Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren.

Rekor balapan F1 tercepat sepanjang masa sebelumnya dipegang oleh pembalap legendaris Ferrari, Micheal Schumacher.

Juara dunia tujuh kali, Schumacher, memenangkan Grand Prix Italia 2003 dengan kecepatan rata-rata 153,8 mph dalam 1 jam 14 menit dan 19,838 detik.

"Hari ini luar biasa bagi kami. Putaran pertama agak kurang beruntung, tetapi setelah itu kami melaju kencang," kata Verstappen.

"Mobilnya benar-benar menyenangkan. Saya bisa mengatur kecepatan dengan cukup baik sepanjang stint pertama dan kami masuk pit di waktu yang tepat. Dengan ban Hard di akhir balapan, Anda bisa sedikit lebih menekan, mobil ini lebih tangguh.

"Eksekusi yang fantastis dari semua orang, seluruh tim. Sepanjang akhir pekan, kami terus melaju. Sangat menyenangkan bisa menang di sini.

"Saya bisa melihat kecepatannya bagus, saya hanya perlu beradaptasi. Saya bisa melihat kecepatannya ada dan dengan cepat kami kembali memimpin. Ini adalah akhir pekan yang luar biasa."

Kemenangan ini menandai kemenangan ketiga Verstappen di musim F1 2025, yang tahun ini sedang mengalami masa sulit.

Dua dari tiga kemenangan juara dunia empat kali itu diraih di tanah Italia, dengan kemenangan sebelumnya diraih di Grand Prix Emilia Romagna di Imola pada bulan Mei.

Rekor lainnya yang dipecahkan Verstappen

Pada hari Sabtu, Verstappen mencetak rekor baru sepanjang masa F1 dalam perjalanannya meraih pole position yang mengejutkan.

Verstappen mencatatkan waktu putaran 1 menit 18,792 detik dengan kecepatan rata-rata 164,466 detik per jam, melampaui rekor Lewis Hamilton 1 menit 18,997 detik saat ia membalap untuk Mercedes pada tahun 2020.

Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu putaran tersebut dengan kecepatan rata-rata 164,484 detik.

