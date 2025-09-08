Leclerc Akui Kecepatan Ferrari "Lebih Buruk dari Perkiraan" di Monza

Charles Leclerc finis keempat di Monza, hanya tertinggal empat detik dari Oscar Piastri dari McLaren.

Pebalap Monako itu bertarung keras di trek pada beberapa lap pembuka saat ia berusaha menjaga jarak dengan Piastri.

Tapi Ferrari tidak memiliki kecepatan seperti McLaren atau Red Bull, dan hanya mampu bertahan di posisi keempat.

Setelah menahan tekanan dari George Russell, Leclerc memiliki paruh kedua balapan yang tenang.

Merefleksikan balapan di Monza, Leclerc tidak "menyesali" bagaimana ia membalap mengingat kecepatan mobil Ferrari secara keseluruhan.

“Pertarungan yang bagus. Saya merasa seperti menyalip ketika dia melakukan kesalahan dan dia menyalip saya ketika saya melakukan kesalahan,” kata Leclerc.

“Mereka memang lebih cepat daripada saya. Saya mencoba hal-hal yang saya pikir tidak ada di mobil dan saya kehilangan kendali ban belakang beberapa kali. Sayangnya, itu berarti saya tidak bisa berharap lebih baik.

“Saya sudah mencoba. Saya tidak menyesal. Sayangnya, kecepatan mobil hari ini sedikit lebih buruk dari yang kami perkirakan.

Apakah Ferrari akan lebih baik di trek lain?

Kini hanya tersisa delapan balapan tahun ini, dan kesempatan Leclerc serta Ferrari untuk menutup musim dengan kemenangan semakin sedikit.

Leclerc dan Ferrari biasanya tampil baik di Baku, Singapura, dan Las Vegas selama bertahun-tahun.

Leclerc merasa ia bisa lebih baik di trek-trek ini, tetapi ragu Ferrari memiliki kecepatan yang cukup untuk mengalahkan McLaren berdasarkan prestasi.

“Baku adalah trek yang saya sukai dan saya selalu tampil kuat di masa lalu, tetapi dalam balapan, trek ini sangat mudah untuk menyalip,” jelasnya. “Jika Anda tidak memiliki kecepatan balapan yang dibutuhkan, Anda pasti bisa merasakannya. Itu akan sulit.

“Lalu ada Singapura di mana kualifikasi sangat penting dan balapan lebih sulit untuk menyalip – saya juga menyukai trek ini. Saya pikir Singapura, mungkin Baku dan Las Vegas, mungkin adalah tiga trek yang paling dekat dengan kemenangan kami, tetapi itu tidak berarti kami pergi ke sana sebagai favorit.

“Kami pergi ke sana sebagai favorit ketiga. Jika Red Bull kesulitan karena satu dan lain hal, mungkin kekuatan kedua tetapi tidak pernah yang pertama, jadi akan selalu cukup menanjak dan sulit.”