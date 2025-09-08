Verstappen Menilai Kontroversi Team-Order McLaren di Monza

Max Verstappen memberikan pandangannya tentang kontroversi team-order McLaren setelah Grand Prix Italia.

McLaren tampaknya sudah tidak mengejar Verstappen saat memutuskan untuk menghentikan Oscar Piastri terlebih dahulu untuk ban Soft.

Piastri tertinggal lebih dari tiga detik di belakang rekan setimnya sebelum memasuki pit lane.

McLaren meyakinkan Lando Norris bahwa tidak akan ada ancaman undercut dari Piastri di belakangnya.

Namun, pit-stop Norris yang lambat justru membuat Piastri unggul.

Hal ini memaksa McLaren untuk menerapkan team-order agar Norris kembali ke posisi kedua, yang secara efektif kebalikan dari Hungaria 2024.

Ketika Verstappen diberitahu tentang situasi tersebut, ia tampak tidak terkesan dengan apa yang terpaksa dilakukan McLaren.

Melalui radio tim, Verstappen berkata: "Haha, hanya karena dia melakukan pit stop yang lambat?"

Insinyur balapnya, Gianpiero Lambiase, menjawab: "Itu bukan urusan kami, tapi saya rasa itu menjaga keadilan antar pembalap dalam hal kejuaraan."

Setelah balapan, Verstappen ditanya tentang komentarnya terhadap drama team-order McLaren di radio.

Berbicara kepada Sky Sports, Verstappen berkata: “Saya tidak akan mengomentari apa yang harus mereka lakukan saat mereka menjalankan tim sesuai keinginan mereka, kan? Dari sisi saya, saya pikir kesalahan memang terjadi.

“Terkadang Anda bisa melakukan pit-stop mendadak, melakukan kesalahan sebagai pembalap, mesin bisa meledak atau mengalami kerusakan. Itu semua bagian dari balapan. 

"Saya tahu itu urusan mereka di kejuaraan, jadi mereka yang memutuskan apa yang mereka lakukan. Mereka punya hak penuh untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Hanya itu yang ingin saya katakan tentang itu.”

Kecepatan Red Bull “lebih baik dari perkiraan”

Bagi Verstappen, ini adalah akhir pekan impian di Monza.

Ia mengubah posisi pole menjadi kemenangan F1 ketiganya tahun ini.

Verstappen mengakui bahwa kecepatan mobil Red Bull melebihi ekspektasinya.

“Yah, saya bisa bilang kecepatan balapannya mungkin bahkan lebih baik dari yang diharapkan,” tambahnya. "Keseimbangannya cukup bagus. Saya pikir hampir sepanjang stint pertama itu kami tampil bagus, bannya terlihat bagus.

“Saya bisa bilang di akhir stint saya mulai sedikit kesulitan. Saya pikir kami melakukan strategi yang tepat. Kami melakukan pit stop untuk ban Hard.

"Saya bisa memacu mobil dengan kecepatan penuh sampai akhir. Saya mengerti strategi McLaren yang mengharapkan Safety Car, tetapi pada akhirnya semuanya berjalan cukup mudah, jadi terkadang itu menyenangkan.

“Tentu saja, kami sedikit berbeda di bengkel, tetapi sekarang kami akhirnya menemukan arah yang cocok untuk mobil, jadi saya harap mulai sekarang akan sedikit lebih konsisten.”

