Hamilton Telah Kembali? Penilaian Positif Ferrari setelah Monza

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton tampil impresif dan menyelesaikan balapan Monza pertamanya sebagai pembalap Ferrari di posisi keenam, setelah memulai dari posisi ke-10 karena penalti lima posisi akibat pelanggaran dari Grand Prix Belanda akhir pekan lalu.

Hamilton finis dua posisi di belakang rekan setimnya, Charles Leclerc, karena Ferrari tidak memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan podium di kandang sendiri. Namun, pembalap Inggris berusia 40 tahun itu tetap antusias dengan kemajuan yang ia buat selama akhir pekan.

“Saya benar-benar merasa berada di atas mobil hari ini dan saya sangat senang dengan hasilnya,” kata Hamilton. “Start yang sangat bagus, terjepit di antara beberapa mobil sehingga harus mundur, tetapi saya sangat senang dengan posisi saya di Tikungan 1 dan Tikungan 4.

“Setelah itu saya sangat dekat dengan George dan jika dipikir-pikir, kami seharusnya mencoba undercut. Memiliki stint panjang tidak membuahkan hasil. Itu adalah sesuatu yang akan kita pelajari.

"Setidaknya, setelah penalti, saya bisa kembali ke posisi keenam setelah penalti. Saya sangat bersyukur. Bisa melaju dengan solid seperti itu hari ini di depan Tifosi – sungguh luar biasa bisa membalap di sini di bawah bendera ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya tidak pantas naik podium hari ini, jadi saya tidak akan naik podium, tapi mungkin saya akan keluar dan melihat [para penggemar].

"Charles sudah memberikan segalanya. Max sekarang ada di atas. Kami tidak punya kecepatan seperti Red Bull – hari ini mereka cepat – dan kami tidak punya kecepatan seperti McLaren. Jadi, saya rasa kami di posisi keempat, kelima.

"Jika kami tampil luar biasa, kami mungkin bisa naik podium di sini atau di sana. Ada kemungkinan kami bisa mendapatkannya, tapi dalam hal kecepatan murni, kami tidak punya."

Ferrari took a 4-6 on home soil

Vasseur memuji pemulihan Hamilton

Hamilton menjalani musim debut yang penuh tantangan dan mengecewakan bersama Ferrari dan masih belum meraih podium Grand Prix dalam 16 balapan pertamanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, telah melihat cukup banyak hal selama dua akhir pekan sejak jeda musim panas F1 untuk meyakini Hamilton menemukan dirinya kembali.

"Dia kembali. Setelah penalti, dia berada di tengah-tengah rombongan tetapi memiliki stint pertama yang kuat," kata Vasseur tentang balapan Hamilton.

"Kami mencoba untuk mendapatkan keuntungan ban di akhir [melawan Russell] tetapi degradasinya terlalu rendah.

"Balapan itu sangat bagus dan saya sangat senang untuknya karena dia mengalami masa sulit di bulan Juli dan dia kembali, kembali pada kecepatannya.

"Dia menjalani akhir pekan yang baik, suasana hati yang baik, pendekatan yang baik dan saya pikir itu akan membantu [untuk sisa musim]."

Article continues below ADVERTISEMENT

Vasseur menambahkan: "Targetnya adalah finis di podium. Charles tampil kuat, pertarungan yang sangat sengit di awal, tetapi ban kami terlalu panas. Kami tidak terlalu jauh dari McLaren. Max melaju kencang."