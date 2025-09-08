Duo McLaren Tanggapi Kontroversi Team-Order di Monza

Oscar Piastri dan Lando Norris sama-sama yakin McLaren bersikap adil dengan team-order yang kontroversial di akhir Grand Prix Italia.

Kemenangan dominan Max Verstappen di Monza dibayangi permintaan McLaren untuk pertukaran posisi setelah pit-stop lambat membuat Norris tertinggal dari Piastri, rekan satu tim sekaligus rival utamanya di kejuaraan.

Masalah pada wheel gun menyebabkan pit stop Norris empat detik lebih lambat dari Piastri dan membuatnya kehilangan posisi trek dari pembalap Australia itu, yang kemudian diminta McLaren untuk membiarkan rivalnya di kejuaraan menyalip.

Piastri, yang mendapatkan pit stop bersih satu putaran sebelum Norris, mempertanyakan alasan di balik perintah tersebut dalam percakapan radio yang canggung, tetapi akhirnya menuruti perintah tersebut karena tim Woking tersebut finis 2-3 di belakang Red Bull Verstappen.

Hasil ini membuat Norris memangkas keunggulan Piastri di kejuaraan F1 menjadi 31 poin dengan delapan balapan tersisa musim ini.

"Saya tidak tahu apakah bahagia adalah kata yang tepat, tetapi saya tidak terlalu kecewa. Jelas hari ini sebagai tim kami tidak memiliki kecepatan yang bisa menyamai Max," Piastri merenung setelahnya.

"Di sisi saya, di paruh pertama balapan saya sedikit kesulitan dengan keseimbangan. Setelah itu, semuanya membaik seiring bertambahnya usia ban Medium.

"Jadi saya merasa sangat nyaman dan kuat, tetapi kami perlu masuk pit di beberapa titik. Saya rasa tidak terlalu banyak peluang yang terbuang, hanya saja kecepatannya tidak sesuai dan juga tidak menyelesaikan pekerjaan di kualifikasi.

"Itu sesuatu yang pasti akan kami bahas. Ketika Anda berada di tim yang sama, kru pit yang sama, mekanik yang sama, ada banyak hal yang dipertaruhkan, bukan hanya bagi kami tetapi juga seluruh tim. Saya pikir hari ini keputusan untuk kembali ke posisi start adalah adil.

"Lando berada di depan saya sepanjang balapan, jadi saya tidak punya masalah dengan itu. Tapi kami pasti akan membahasnya.

"Tidak ada yang revolusioner dari akhir pekan ini yang saya pelajari, saya rasa semuanya sama saja - kualifikasi lebih unggul membantu. Saya rasa saya tahu apa yang saya suka dan tidak suka dari mobil ini. Berusaha memastikan kami tidak berakhir di posisi itu lagi."

Norris had the edge over Piastri at Monza

Norris merasa cara McLaren menangani situasi ini adil.

“Mengapa hal-hal harus didefinisikan seperti itu? Kami masih bebas balapan setelahnya,” katanya. “Faktanya, dia diuntungkan oleh situasi ini, dia punya DRS, dia bisa melawan saya, jadi saya tetap kalah terus.

“Hal yang sama akan terjadi jika sebaliknya, jika Oscar melakukan pit stop yang lebih buruk dan berakhir di belakang. Saya harus membiarkannya lewat. Saya mendapatkan hak saya untuk berada di depan dan mendapatkan keadilan itu.

“Tidak seorang pun dari kami menginginkan hal ini terjadi. Saya tidak memilih hal-hal ini terjadi. Saya tidak ingin membiarkannya lewat atau harus dibiarkan lewat. Tapi kami harus melakukan apa yang kami anggap benar sebagai sebuah tim.

“Kami tidak peduli apa yang orang lain katakan, apa pendapat mereka tentang hal itu. Kami melakukannya dengan cara yang kami inginkan dan cara yang kami anggap benar.”

McLaren jelaskan keputusan team-order

Meskipun keputusan tersebut memecah pendapat di paddock, Team Principal McLaren, Andrea Stella, bersikeras bahwa itu adalah "hal yang sulit untuk dilakukan".

"Itu jelas merupakan keputusan dari pit wall," ujar Engineer Italia itu kepada Sky Sports F1.

"Itu adalah keputusan karena kami tidak hanya mengalami masalah di pit lane, tetapi kami juga mengatur urutan pit stop mobil sedemikian rupa sehingga kami ingin mempertahankan posisi setelah pit stop, tetapi entah bagaimana posisinya berubah. Jadi kami merasa hal yang tepat untuk dilakukan adalah kembali ke posisi semula dan membiarkan mereka balapan.

"Saya ingin berterima kasih kepada Oscar karena dia sama sekali tidak mempersulit. Sekali lagi, Oscar dan Lando menunjukkan prinsip dan nilai-nilai yang kami miliki dalam balapan.

"Kami memiliki dua pembalap hebat, dua pembalap yang berada dalam kondisi untuk bersaing memperebutkan juara dunia, dan kami balapan dengan cara McLaren – apa yang kami anggap adil dan sportif. Itulah yang kami lakukan hari ini."