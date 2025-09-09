Satu Rookie F1 Terancam Skorsing Balapan Sampai November

Oliver Bearman terancam mendapat skorsing balapan F1 setelah insiden di Grand Prix Italia.

Oliver Bearman berada di bawah ancaman skoring balapan setelah insiden terbarunya dengan Carlos Sainz di Grand Prix Italia.

Pembalap Haas tersebut mendapatkan dua poin penalti tambahan karena bertabrakan dengan Williams milik Sainz saat keduanya berebut posisi di tikungan kedua di Monza.

Kedua pembalap tersebut terpelintir tetapi dapat melanjutkan balapan, dengan Bearman dianggap bersalah dan diberi penalti waktu 10 detik.

"Mobil 55 [Sainz] mencoba menyalip Mobil 87 [Bearman] dari sisi luar tikungan menuju Tikungan 4 dan as roda depannya berada di depan as roda depan Mobil 87 di puncak tikungan, sehingga berhak memasuki garis balapan," kata Steward.

"Pembalap Mobil 87 mempertahankan posisinya di sisi dalam, alih-alih menyerahkan posisinya, dan menyebabkan tabrakan.

"Steward menetapkan bahwa pengemudi Mobil 87 sebagian besar bersalah dan oleh karena itu penalti standar untuk insiden semacam itu diterapkan."

Meskipun penalti tersebut tidak berpengaruh pada posisi finis Bearman di posisi ke-12, dua poin penalti yang ditambahkan ke superlicence-nya cukup signifikan. 

Artinya, pembalap Inggris berusia 20 tahun itu kini telah mengumpulkan 10 poin penalti dan terancam larangan balapan. Jika seorang pembalap mencapai 12 poin dalam periode 12 bulan, mereka akan otomatis terkena larangan balapan untuk balapan berikutnya.

Mantan pembalap Haas, Kevin Magnussen, menjadi pembalap pertama yang mencapai tonggak yang tidak diinginkan ketika ia terpaksa absen di Grand Prix Azerbaijan tahun lalu, dengan Bearman dipanggil sebagai penggantinya.

Bearman kini harus menjaga dirinya dari masalah untuk sebagian besar sisa musim, dengan poin penalti berikutnya baru akan berakhir pada 3 November, tepat sebelum Grand Prix Sao Paulo.

Detail poin penalti Bearman

Bearman mendapat poin penalti F1 pertamanya musim lalu karena bertabrakan dengan Franco Colapinto saat tampil sebagai pembalap pengganti di Brasil, menggantikan Magnussen yang sakit.

Dua poin penalti lainnya didapat di Grand Prix Monako tahun ini karena menyalip di bawah bendera merah saat latihan.

Bearman kemudian diberi empat poin penalti karena menabrak di entri pit-lane saat bendera merah menyala saat latihan terakhir di Silverstone.

Poin terbaru dari Monza telah menambah poin Bearman menjadi 10 dan hampir terkena sanksi larangan bertanding.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

