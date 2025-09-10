Bos Baru Red Bull Mengecilkan Perannya dalam Kemenangan Monza

Laurent Mekies tidak percaya kebangkitan Red Bull di F1 adalah karena dirinya.

Team Principal Red Bull yang baru, Laurent Mekies, mengklaim dirinya "tidak berkontribusi" terhadap kemenangan F1 pertama tim sejak kepergian Christian Horner di Grand Prix Italia.

Red Bull kembali ke jalur kemenangan di Monza saat Max Verstappen memenangkan Grand Prixdengan selisih lebih dari 19 detik.

Verstappen meraih kemenangan pertamanya sejak Imola pada bulan Mei, bedanya kali ini berdasarkan prestasi.

Tidak seperti di Jepang dan Imola, di mana McLaren bisa dibilang lebih cepat, RB21 jauh lebih unggul di 'Temple of Speed'.

Verstappen mengungguli Lando Norris untuk meraih pole, memecahkan rekor trek Lewis Hamilton dari tahun 2020 dengan W11 yang mendominasi.

Meskipun Verstappen terpaksa kehilangan posisi terdepan setelah memotong tikungan pertama di Lap 1, pembalap Belanda itu tidak butuh waktu lama untuk menyalip Norris kembali.

Verstappen mengendalikan balapan dari depan, membangun keunggulan enam detik.

Berbeda dengan kedua McLaren, yang tetap di luar sebelum beralih ke Soft, Verstappen memilih strategi yang lebih konvensional.

Hal ini memungkinkannya untuk membangun keunggulan substansial setelah pit stop selesai, memenangkan balapan dengan selisih hampir 19 detik.

Ini adalah kemenangan Grand Prix pertama Red Bull sejak Horner keluar pada bulan Juli, menandai kebangkitan yang luar biasa bagi tim.

Verstappen finis di urutan keenam di Grand Prix Italia tahun lalu, yang bisa dibilang merupakan akhir pekan terburuk mereka dalam hal kecepatan selama musim 2024.

Mekies, yang menggantikan Horner sebagai Team Principal, menolak untuk menerima pujian dari kemenangan tersebut.

"Jawabannya sangat mudah, kontribusi saya nol," ujar Mekies kepada para wartawan di Monza. "Dan saya juga tidak bercanda. 

"Ada 1.500 orang yang bekerja membuat mobil lebih cepat, jadi merekalah orang-orang berbakat yang membuat mobil lebih cepat, yang menemukan seperseratus dan seperseribu dari laptime, dan yang menyediakan serangkaian opsi dengan komponen baru. Jadi, jawaban singkatnya adalah kontribusi saya nol."

"Satu-satunya peran kami adalah memastikan bahwa para talenta yang kami miliki ditempatkan di kondisi yang tepat untuk memaksimalkan potensi mereka. Hanya itu yang kami lakukan, jadi hanya itu kontribusi kami. Itu saja, tidak lebih."

Kunci dari kemenangan Verstappen

Pada tahun 2024, Red Bull tidak memiliki sayap belakang khusus Monza.

Hal ini diperbaiki untuk balapan tahun ini, dan Max Verstappen memanfaatkannya.

Verstappen dikabarkan mengabaikan saran Technical Chief Red Bull, Pierre Wache, dan memilih pengaturan downforce yang sangat rendah.

“Banyak hal yang Anda lakukan hanya untuk Monza,” jelas Mekies. “Sayap hanya untuk Monza, pengaturan hanya untuk Monza, jadi tahun lalu adalah titik yang sangat sulit dan mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menganalisis tahun lalu dan datang ke sini dengan solusi yang sangat spesifik.

“Sepertinya mereka melampaui target – artinya mobil sebenarnya berada di rentang waktu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan trek lain.”

