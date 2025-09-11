McLaren Investigasi "Alasan Teknis" di Balik Kekalahan Monza

“Seperti yang saya katakan kemarin, mungkin ada beberapa alasan teknis mengapa hal itu terjadi.”

Lando Norris and Max Verstappen battle at Monza
Lando Norris and Max Verstappen battle at Monza

Bos McLaren, Andrea Stella, mengakui timnya perlu memahami mengapa mereka dikalahkan oleh Red Bull di Grand Prix Italia.

Untuk pertama kalinya musim ini, McLaren kalah dalam hal kecepatan di Monza.

Max Verstappen mengungguli Lando Norris untuk meraih pole position, memecahkan rekor trek Lewis Hamilton di tahun 2020.

Verstappen kemudian memenangkan balapan dengan selisih lebih dari 19 detik, mengendalikan balapan seperti dominasinya di tahun 2023.

McLaren gagal memenangkan empat dari 16 balapan sejauh ini tahun ini.

Verstappen menang di Suzuka dan Imola, tetapi pada kedua kesempatan tersebut, McLaren tampak lebih unggul dalam hal kecepatan.

George Russell memenangkan Grand Prix Kanada dari pole position setelah sesi yang dipenuhi kesalahan dari Norris.

Stella merasa kekurangan mereka di Monza, yang membutuhkan mobil yang efisien, merupakan pelajaran penting bagi tim.

“Seperti yang saya katakan kemarin, mungkin ada beberapa alasan teknis mengapa hal itu terjadi,” katanya. “Saya pikir kita telah melihat bahwa kapan pun Red Bull menggunakan level drag yang lebih rendah, sehingga sayap belakang yang kecil, mereka tampaknya mempertahankan banyak efisiensi aerodinamis.

“Dan saya pikir saya menjelaskan kemarin bahwa kami merancang mobil kami bukan dalam cara ini, tetapi dalam cara yang berbeda. Tetapi ini cenderung mengikuti tren yang juga kami alami tahun lalu.

“Jadi saya pikir bagi kami, dalam hal desain fundamental, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik karena kami tidak ingin kompetitif hanya di kategori sirkuit tertentu. Kami ingin kompetitif di semua sirkuit.”

McLaren terkejut dengan kecepatan Red Bull

McLaren berada dalam kelasnya sendiri di Zandvoort, dengan catatan waktu lebih dari satu detik lebih cepat per putaran daripada pesaing terdekat mereka.

Stella mengakui bahwa McLaren berharap akan menghadapi persaingan yang lebih ketat di Monza, tetapi tidak menyangka mereka akan kalah dari Verstappen.

“Yah, saya harus mengakui bahwa meskipun kami berharap tidak akan sedominan mereka di Hungaria dan Zandvoort, kami tidak menyangka akan memiliki jarak sedekat ini dengan pesaing kami,” jelasnya.

“Kami pikir kami masih berpotensi, semoga saja, kompetitif, secepat yang lain. Tetapi kami harus mengakui bahwa kemarin Red Bull hanya sepersepuluh detik lebih cepat dari kami.

“Dan mungkin hari ini mereka sedikit lebih cepat dari itu, lebih cepat dari kami, mengingat Verstappen berada dalam kondisi yang tepat untuk menyalip Lando, dan mengingat seberapa besar ia memperlebar jarak di stint pertama.”

McLaren Investigasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
McLaren Investigasi "Alasan Teknis" di Balik Kekalahan Monza
2h ago
Lando Norris and Max Verstappen battle at Monza
MotoGP News
Saran Marc Marquez untuk Bagnaia yang Tengah Kesulitan Terungkap
2h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Kurang Dapat Perhatian Fans, MotoGP 'Istirahatkan' MotoE
2h ago
MotoE 2025
F1 News
Antonelli Diperingatkan soal Kesalahan yang Bisa Mengancam Karier F1
5h ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Marc Marquez Mendedikasikan MotoGP Misano untuk Fans Ducati
6h ago
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP

More News

F1 News
Satu Rookie F1 yang Terus Bersinar Mencuri Perhatian Tim Besar
8h ago
Bortoleto is starring in his first F1 season
F1 News
Verstappen Raih Simpati Tifosi di Monza, Cocok untuk Ferrari?
8h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Bagnaia Menjaga Ekspektasinya Menuju Putaran Kandang di Misano
9h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Bastianini Menuju Balapan Kandang dengan Momentum Podium Catalunya
23h ago
Enea Bastianini, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Bos Baru Red Bull Mengecilkan Perannya dalam Kemenangan Monza
23h ago
Laurent Mekies