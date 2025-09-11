McLaren Investigasi "Alasan Teknis" di Balik Kekalahan Monza

Bos McLaren, Andrea Stella, mengakui timnya perlu memahami mengapa mereka dikalahkan oleh Red Bull di Grand Prix Italia.

Untuk pertama kalinya musim ini, McLaren kalah dalam hal kecepatan di Monza.

Max Verstappen mengungguli Lando Norris untuk meraih pole position, memecahkan rekor trek Lewis Hamilton di tahun 2020.

Verstappen kemudian memenangkan balapan dengan selisih lebih dari 19 detik, mengendalikan balapan seperti dominasinya di tahun 2023.

McLaren gagal memenangkan empat dari 16 balapan sejauh ini tahun ini.

Verstappen menang di Suzuka dan Imola, tetapi pada kedua kesempatan tersebut, McLaren tampak lebih unggul dalam hal kecepatan.

George Russell memenangkan Grand Prix Kanada dari pole position setelah sesi yang dipenuhi kesalahan dari Norris.

Stella merasa kekurangan mereka di Monza, yang membutuhkan mobil yang efisien, merupakan pelajaran penting bagi tim.

“Seperti yang saya katakan kemarin, mungkin ada beberapa alasan teknis mengapa hal itu terjadi,” katanya. “Saya pikir kita telah melihat bahwa kapan pun Red Bull menggunakan level drag yang lebih rendah, sehingga sayap belakang yang kecil, mereka tampaknya mempertahankan banyak efisiensi aerodinamis.

“Dan saya pikir saya menjelaskan kemarin bahwa kami merancang mobil kami bukan dalam cara ini, tetapi dalam cara yang berbeda. Tetapi ini cenderung mengikuti tren yang juga kami alami tahun lalu.

“Jadi saya pikir bagi kami, dalam hal desain fundamental, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik karena kami tidak ingin kompetitif hanya di kategori sirkuit tertentu. Kami ingin kompetitif di semua sirkuit.”

McLaren terkejut dengan kecepatan Red Bull

McLaren berada dalam kelasnya sendiri di Zandvoort, dengan catatan waktu lebih dari satu detik lebih cepat per putaran daripada pesaing terdekat mereka.

Stella mengakui bahwa McLaren berharap akan menghadapi persaingan yang lebih ketat di Monza, tetapi tidak menyangka mereka akan kalah dari Verstappen.

“Yah, saya harus mengakui bahwa meskipun kami berharap tidak akan sedominan mereka di Hungaria dan Zandvoort, kami tidak menyangka akan memiliki jarak sedekat ini dengan pesaing kami,” jelasnya.

“Kami pikir kami masih berpotensi, semoga saja, kompetitif, secepat yang lain. Tetapi kami harus mengakui bahwa kemarin Red Bull hanya sepersepuluh detik lebih cepat dari kami.

“Dan mungkin hari ini mereka sedikit lebih cepat dari itu, lebih cepat dari kami, mengingat Verstappen berada dalam kondisi yang tepat untuk menyalip Lando, dan mengingat seberapa besar ia memperlebar jarak di stint pertama.”