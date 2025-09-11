Antonelli Diperingatkan soal Kesalahan yang Bisa Mengancam Karier F1

Kimi Antonelli telah diperingatkan oleh Johnny Herbert bahwa "kesalahan kecil yang konyol" yang dilakukannya dapat menyulitkan masa depannya di F1.

Pebalap Italia berusia 19 tahun ini tengah menjalani musim debut yang sulit bersama Mercedes, dan belum mampu menemukan performanya kembali setelah penurunan di tengah musim Eropa yang ketat.

Antonelli dua kali mendapat penalti saat finis di posisi ke-16 di Grand Prix Belanda sebelum penalti waktu lainnya di Monza membuatnya turun dari posisi keenam ke kesembilan setelah bendera finis.

Hal ini memicu kritik publik pertama yang penting terhadap Antonelli dari Team Principal Mercedes, Toto Wolff, yang mengakui performa remaja tersebut di kandang sendiri "mengecewakan".

Performa Antonelli membuat Herbert, pemenang Grand Prix tiga kali, khawatir.

"Kesalahan lagi. Ini tema berkelanjutan yang tampaknya tak bisa dihilangkan Antonelli," ujar Herbert kepada Racing Tipster. "Semakin lama ini berlangsung, semakin berat beban mentalnya.

"George melakukan pekerjaannya. Lalu, Anda mendengar kritik yang datang dari luar garasi, di dalam gelembung F1, dan di luar gelembung F1, dan Anda harus bisa memperbaikinya.

"Saya tahu ada banyak pembicaraan selama jeda balapan tentang bagaimana Mercedes akan mendukung Kimi. Dukungan itu sudah ada sejak balapan pertama. Dukungannya tak pernah kurang.

"Kuncinya adalah dia mampu menyerap semua tekanan yang ada padanya dan berhenti membuat kesalahan-kesalahan kecil yang akan terjadi.

"Saya menyebutnya kesalahan kecil yang konyol karena memang begitu. Kita hanya kembali ke apa yang terjadi di Belanda. Itu adalah langkah gila dan konyol yang seharusnya tak pernah terlintas di benaknya.

"Tapi entah kenapa, kesalahan-kesalahan kecil ini, kesalahan pengambilan keputusan mental, terlalu sering terjadi.

"Dia akan menderita karenanya. Kemungkinan besar, dia akan kehilangan kesempatan untuk berkarier panjang di Formula Satu."

Apakah Mercedes membuat kesalahan?

Hingga Monza, Wolff tetap teguh mendukung Antonelli meskipun mendapat kritik pedas dari orang-orang seperti Jacques Villeneuve.

Herbert yakin Wolff belum siap menerima fakta bahwa ia mungkin telah mempromosikan Antonelli - yang diplot pengganti Lewis Hamilton setelah hanya satu musim di Formula 2 - terlalu cepat.

“Ada sisi kemanusiaan yang mulai terlihat. Toto [Wolff] telah menaruh begitu banyak kepercayaan pada Antonelli begitu lama,” lanjut Herbert.

“Saya pikir Toto berada di posisi di mana ia tidak ingin menerima kenyataan bahwa hal itu belum dan tidak berhasil saat ini.

“Toto masih yakin bahwa ia bisa melakukannya. Tapi itu salah satu situasi di Formula Satu. Banyak talenta yang tampil sangat impresif di Formula 3 dan Formula 2.

“Lalu mereka pindah ke Formula Satu, tetapi tidak pernah berhasil. Dan satu orang yang mungkin bisa dibilang benar-benar mengejutkan saya, entah kenapa, adalah Nyck de Vries dan mengapa itu tidak berhasil.

“Dia pindah ke Formula 1 dan seharusnya menjadi orang yang mampu mengalahkan semua orang, tetapi itu tidak pernah terwujud.”