Satu Rookie F1 yang Terus Bersinar Mencuri Perhatian Tim Besar

Semua tim F1 papan atas dikabarkan tengah melirik Gabriel Bortoleto yang terus mencuri perhatian.

Reputasi Gabriel Bortoleto terus menanjak setelah penampilan gemilangnya di Grand Prix Italia.

Rookie Brasil ini mengungguli rekan setimnya yang lebih berpengalaman, Nico Hulkenberg, untuk putaran keenam beruntun dan membukukan poin untuk keempat kalinya dalam enam balapan dengan finis kedelapan di Monza.

Rookie asal Brasil ini mengungguli rekan setimnya di Sauber yang sangat berpengalaman, Nico Hulkenberg, untuk putaran keenam berturut-turut dan mencetak poin untuk keempat kalinya dalam enam balapan dengan pencapaian gemilang hingga posisi kedelapan di Monza.

Performa apik Bortoleto tak luput dari perhatian, dengan reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz, menyatakan bahwa "semua tim papan atas tertarik padanya".

"Gabriel Bortoleto telah menegaskan potensinya sebagai bintang Formula 1, dan semua tim papan atas tertarik padanya," kata Kravitz di Ted's Notebook setelah balapan Minggu lalu.

"Namun, dia mengatakan akan tetap bersama Sauber dan Audi untuk mengerjakan proyek menarik mereka di masa depan dengan finis di posisi kedelapan hari ini dan meraih performa kualifikasi yang baik."

Bortoleto akan tetap bersama Sauber untuk transformasi tim menjadi tim pabrikan Audi pada tahun 2026.

Red Bull disarankan pilih Bortoleto

Pemenang Grand Prix tiga kali, Johnny Herbert, merasa Red Bull perlu melirik Bortoleto daripada sesama rookie, Isack Hadjar.

Hadjar juga menjalani musim F1 pertama yang impresif dan difavoritkan untuk menggantikan Yuki Tsunoda di tim senior Red Bull tahun depan.

Namun, Herbert telah menjelaskan mengapa ia menganggap Bortoleto akan menjadi pilihan yang lebih baik.

“Saya mungkin lebih memilih memberikan kursi Red Bull kepada Bortoleto,” ujar Herbert kepada Racing Tipster. “Dia memenangkan kejuaraan F3 dan F2 dua tahun berturut-turut.

“Namun, hal positif yang sangat menguntungkannya, seperti yang dimiliki Oscar dengan Mark Webber, adalah ia memiliki Fernando Alonso sebagai manajernya.

"Dia mungkin bisa memberinya tambahan yang memungkinkannya terus berkembang, sementara Hadjar tidak memiliki seseorang seperti Fernando di belakangnya. Dia harus menyelesaikan semuanya sendiri.

"Bortoleto akan balapan melawan Alonso, salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan dia semakin sadar akan dunia balap. Kemudian mereka akan membicarakannya setelah balapan.

"Itulah mengapa itu memberinya keunggulan, tetapi dia sangat mengesankan, di dalam mobil yang bisa dibilang tidak sebagus RB."

Sebelum musim dimulai, penasihat Red Bull Helmut Marko membuat kehebohan dengan menyebut Bortoleto hanya sebagai "pembalap B".

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

