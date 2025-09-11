Verstappen Raih Simpati Tifosi di Monza, Cocok untuk Ferrari?

Max Verstappen tampil dominan pada Grand Prix Italia di Monza akhir pekan lalu, menang dengan keunggulan 19 detik.

Itu adalah performa yang mengingatkan kita pada dominasinya di tahun 2023 saat ia mengalahkan duo McLaren untuk kemenangan ketiganya di 2025, dan yang pertama bagi Red Bull sejak Christian Horner pergi bulan Juli.

Verstappen memang telah berkomitmen untuk masa depannya di Red Bull tahun depan, tim F1 berikutnya masih tetap menjadi topik hangat.

Mercedes masih tertarik untuk merekrut Verstappen, dan mereka belum mengumumkan perpanjangan kontrak George Russell atau Kimi Antonelli.

Menjelang GP Italia, Verstappen membahas prospek pindah ke Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak akan pindah ke Ferrari hanya karena daya tarik dan semangat tim tersebut.

Juara dunia empat kali itu hanya akan pindah ke Maranello jika ia memiliki peluang besar untuk menang bersama mereka.

Jika Verstappen tersedia pada tahun 2027, Ferrari pasti akan tertarik untuk berbicara dengan timnya.

Performa Lewis Hamilton mengecewakan, dan jika itu tetap berlanjut pada tahun 2026, ia mungkin memutuskan untuk pensiun dari karier F1-nya.

Verstappen memenangkan hati Tifosi

Verstappen telah mendominasi F1 dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan empat gelar juara pembalap berturut-turut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Tifosi yang penuh semangat tampaknya mendukung Verstappen setelah kemenangannya di Monza.

Max Verstappen celebrates on the podium

Berbeda dengan Lando Norris yang dicemooh, Verstappen justru disorak-sorai oleh para penggemar.

Di podium, terdengar chants Verstappen yang familiar.

Berbicara di podcast F1 Sky Germany, Schumacher menjelaskan mengapa Verstappen bisa "sangat cocok" untuk Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Yang saya temukan sangat menarik adalah sebelum balapan, ayah Verstappen sudah berkomentar tentang Ferrari. Dan kemudian, setelah kemenangan itu, saya akui, sayangnya saya harus pergi," kata Schumacher.

"Maksud saya, di televisi, entahlah, Anda ada di sana, tetapi seluruh penonton sudah bersorak untuk Max Verstappen dan meneriakkan nama Max Verstappen.

"Jadi, entah bagaimana saya merasa orang Italia sudah bisa membayangkan bahwa pembalap tercepat di trek saat ini akan segera mengendarai Ferrari."

"Tentu saja, papa Verstappen tahu betul bahwa ini tiba-tiba menjadi masalah baginya juga, dan saya harus jujur ​​dan mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda, tetapi ketika saya melihat Fred Vasseur sebagai pribadi saat ini dan juga apa yang diwujudkan Ferrari di sana, Max dalam situasi terkini bersama keluarganya, dua anak, entah bagaimana saya merasa mereka bisa sangat cocok."