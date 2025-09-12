Alpine Tetapkan Batas Waktu Keputusan Pembalap Kedua F1 2026

Alpine akan segera menentukan pembalap kedua mereka untuk musim F1 2026 sebelum musim ini berakhir.

Alpine mengumumkan di Grand Prix Italia bahwa Pierre Gasly telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya di Enstone hingga akhir musim F1 2028.

Saat masa depan Gasly telah diputuskan, masih belum ada kepastian siapa yang akan menjadi rekan pembalap Prancis berusia 29 tahun itu di Alpine musim depan.

Kursi tersebut saat ini ditempati oleh Franco Colapinto, yang direkrut untuk menggantikan Jack Doohan yang sedang kesulitan di Grand Prix Emilia-Romagna pada bulan Mei.

Namun, Colapinto belum memenuhi ekspektasi sejak bergabung dari Williams dan belum mencetak satu poin pun dalam 10 balapan, di saat bersamaan Gasly menjadi penyumbang tunggal untuk tim dengan mengumpulkan 13 poin.

Masih harus dilihat apakah pemain Argentina 22 tahun itu akan dipertahankan hingga tahun 2026 menyusul kritik dari penasihat eksekutif tim, Flavio Briatore, yang kini telah melunakkan pendiriannya terhadap Colapinto.

Namun, pria Italia itu mengungkap keputusan siapa rekan satu tim Gasly akan disimpulkan pada akhir November.

Ditanya apakah ia sudah membuat keputusan, Briatore mengatakan kepada Sky Sports F1: “Tidak.

“Untuk saat ini, saya yakin Franco melakukan pekerjaan dengan baik… dia agak kurang berpengalaman di awal, seperti kebanyakan rookie, pembalap muda.

“Sekarang, dalam tiga, empat balapan terakhir, dia jauh lebih konsisten, tidak ada kesalahan dan mungkin Franco, mungkin kita lihat saja nanti.

“Kami masih punya empat atau lima balapan lagi untuk dipilih dan kita lihat saja nanti.”

Ditanya tentang jangka waktu untuk keputusan akhir, Briatore menjawab: “Ini bulan November, kita perlu membuat keputusan.”

Colapinto faces an uncertain future

Opsi yang dimiliki Alpine?

Mempertahankan Colapinto dan menjaga line-up pembalap mereka saat ini adalah salah satu pilihan.

Alpine bisa saja memanggil kembali Doohan untuk balapan penuh waktu, tetapi itu tampaknya mustahil mengingat mereka sudah pernah melepasnya sekali.

Tim sangat menghargai pembalap cadangan saat ini, Paul Aron, yang juga bisa mendapatkan kesempatan tersebut.

Pembalap Estonia berusia 21 tahun itu telah menyelesaikan sesi latihan F1 tahun ini untuk Sauber dan Alpine.

Di luar daftar pembalap mereka, tidak banyak kandidat yang muncul. Khususnya sejak duo berpengalaman Valtteri Bottas dan Sergio Perez bergabung dengan Cadillac.

Kerja sama mereka dengan Mercedes di sektor mesin mungkin membuka peluang yang tak terduga bagi pembalap cadangan Fred Vesti, sementara kembalinya Mick Schumacher ke F1 secara full-time juga sulit karena pembalap Jerman itu diisukan pindah dari Alpine WEC.