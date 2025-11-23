Leclerc Pertanyakan Strategi Ferrari di Grand Prix Las Vegas

Charles Leclerc mempertanyakan Strategi Ferrari di Grand Prix Las Vegas, mengakui ia merasa timnya "melakukan kesalahan" setelah disalip oleh beberapa rival.

Leclerc menebus penampilan kualifikasi yang mengecewakan dengan performa agresif di Las Vegas.

Ia tampak berada di jalur yang tepat untuk finis empat besar, tetapi disalip oleh Kimi Antonelli dan Oscar Piastri.

Kurangnya kecepatan di lintasan lurus membuat Leclerc tidak dapat menantang Piastri di lap-lap terakhir, selain pembalap McLaren itu juga berada dalam jangkauan DRS Antonelli.

Leclerc sempat unggul di depan keduanya setelah stint awal yang agresif. Ia berhasil menyalip Fernando Alonso, Isack Hadjar, dan Piastri untuk naik ke posisi keempat setelah pit stop selesai.

Ferrari memutuskan untuk tidak merespons upaya undercut Piastri, yang berarti Leclerc kembali bergabung di belakang pembalap McLaren tersebut.

Tim tersebut memilih untuk menggunakan paket downforce yang lebih tinggi untuk Leclerc selama balapan, sehingga menyulitkan untuk menyalip.

Berbicara kepada F1 TV setelah balapan, Leclerc mempertanyakan strategi Ferrari.

"Ya, saya tidak yakin strateginya... Saya punya firasat di mobil kami melakukan kesalahan," katanya.

"Saya pikir Oscar tertinggal, dia menyalip kami. Mobil-mobil lain di belakang yang menyalip kami, Antonelli juga menyalip kami. Agak disayangkan karena di sana kami kehilangan kesempatan bagus untuk melakukan sesuatu yang istimewa.

"Saya merasa kecepatannya sudah ada, tetapi sayangnya Oscar di depan saya yang melakukan DRS pada Kimi dan saya sudah memiliki downforce tinggi, dan hampir mustahil untuk menyalip di stint pertama.

"Saya harus mengambil risiko besar. Di stint kedua, mustahil untuk menyalip Oscar. Dia terlalu cepat. Agak disayangkan untuk stint kedua itu."

“Membayar mahal” untuk buruknya pace basah

Akhir pekan Leclerc sangat terhambat oleh penampilan kualifikasinya yang buruk. Ia frustrasi dengan betapa sulitnya Ferrari-nya dikendarai dalam kondisi basah.

Leclerc merasa Ferrari terus-menerus kesulitan di kondisi basah sejak ia bergabung dengan tim pada tahun 2019, mengingat Carlos Sainz dan Lewis Hamilton juga tidak jauh lebih baik.

Ia mengakui bahwa meningkatkan performa mereka di kondisi basah akan menjadi prioritas menjelang tahun 2026.

"Saya kecewa. Posisi keenam bukanlah yang saya inginkan, terutama setelah hari Kamis, yang merupakan hasil yang sangat positif," tambahnya.

"Hari Jumat sulit karena hujan, lalu hari Sabtu, sangat positif dalam hal kecepatan. Hanya saja start-nya terlalu jauh.

"Kami harus benar-benar memperbaiki kecepatan kami di trek basah karena sudah terlalu sering kami tertinggal dan kami harus membayar harganya di akhir tahun. Melihat semua kualifikasi dan balapan basah, kami kehilangan terlalu banyak poin.

"Ini tentu saja menjadi prioritas yang akan saya tetapkan untuk diri saya sendiri mulai sekarang. Sebelumnya sudah prioritas, tetapi sekarang menjadi lebih tinggi karena kami terlalu kesulitan."