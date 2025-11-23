Verstappen Menilai Peluang Gelarnya setelah GP Las Vegas

Max Verstappen meraih kemenangan keenamnya tahun ini dengan dominasinya di Las Vegas.

Pebalap Belanda itu mengambil alih pimpinan dari Lando Norris di tikungan pertama. Norris bertahan dengan agresif di Tikungan 1, tetapi akhirnya mengerem terlalu lambat, sehingga Verstappen memimpin.

Verstappen mengendalikan balapan sejak saat itu dan meraih kemenangan keduanya di Las Vegas, memangkas defisit poinnya menjadi 42 poin di belakang Norris dengan dua putaran tersisa.

Namun, beberapa jam setelah balapan duet McLaren didiskualifikasi atas penggunaan plank berlebih, yang memangkas defisit poin Verstappen menjadi 24, meningkatkan harapan untuk gelar kelima.

Menilai harapan gelarnya sebelum penalti McLaren dikonfirmasi, Verstappen berkata: “Jaraknya masih jauh, kami selalu berusaha memaksimalkan semua yang kami miliki. Di akhir pekan mendatang kami akan mencoba memenangkan balapan dan di akhir Abu Dhabi kita akan lihat di mana kami akan berakhir, tetapi saya sangat bangga dengan semua orang.

“Kami telah mengalami musim yang naik turun dan masa-masa sulit, tetapi juga beberapa momen yang sangat indah. Kami belajar banyak sepanjang musim dan itu selalu sangat berharga untuk tahun-tahun mendatang.

“Itu adalah sesuatu yang harus kami pegang teguh dan terus berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi dan kembali lebih kuat untuk tahun depan dan berjuang di awal tahun di kejuaraan. Kami menikmatinya sekarang dan kita akan lihat minggu depan apa yang bisa kami lakukan lagi.”

Verstappen ‘merasa nyaman’ in Las Vegas

Kembalinya performa Verstappen di Vegas tidak terlalu mengejutkan. Red Bull tampil gemilang di sirkuit dengan downforce rendah tahun ini, seperti Monza dan Baku.

Namun, Verstappen bukan tandingan Norris di kualifikasi, dengan pembalap McLaren tersebut meraih pole position dengan selisih lebih dari 0,3 detik.

Verstappen mengakui ia "merasa nyaman" di balik kemudi Red Bull-nya, memungkinkannya untuk memperlebar jarak yang signifikan dengan Norris.

“Itu bagus, saat latihan kami tidak benar-benar tahu apa yang akan dilakukan ban. Saat balapan, Anda bisa melihat bahwa semua orang hanya mencoba menemukan ritme dan melihat seberapa jauh Anda dapat memacu, terutama di stint pertama karena Anda menggunakan ban yang lebih rapuh. Itu bekerja dengan sangat baik,” tambah Verstappen.

"Biasanya balapan selalu sulit bagi kami, biasanya kami tidak terlalu bagus dalam hal ban, tetapi hari ini kami merasa lebih terkendali dan saya bisa sedikit lebih menekan. Kecepatan kami jauh lebih tinggi dan saya bisa bertahan sedikit lebih lama dan membagi balapan menjadi dua, dan itu sangat membantu.

"Mobilnya bekerja cukup baik, jauh lebih sesuai dengan keinginan saya, dan pada akhirnya putarannya cukup baik. Setiap putaran saya merasa nyaman dan tidak terlalu menguras ban."