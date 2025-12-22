Norris Dukung Piastri untuk Menjadi Juara Dunia F1 di Masa Depan

Lando Norris mengamankan gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi, mengakhiri musim hanya dua poin di depan Max Verstappen dari Red Bull dan 13 poin di atas Oscar Piastri.

Ini menandai finis terdekat di F1 dalam 15 tahun dan menjadikan Norris sebagai pembalap Inggris ke-11 yang memenangkan kejuaraan pembalap.

Norris tertinggal 34 poin dari rekan setimnya, Piastri, dengan sembilan balapan tersisa. Namun momentum akhir musim, termasuk kemenangan beruntun di Meksiko dan Brasil, membawanya ke puncak klasemen F1.

Pembalap Inggris 26 tahun itu tetap tenang dalam final yang menegangkan di Yas Marina untuk meraih gelar juara dunia F1 pertamanya.

Namun Norris mendukung Piastri, yang memimpin kejuaraan selama 15 putaran pada tahun 2025, untuk meraih kemenangan di masa depan.

"Saya memiliki dua pembalap lain yang sangat cepat dan tentu saja membuat hidup saya sulit tahun ini," kata Norris.

"Oscar sejak putaran pertama, saya tahu dia mungkin akan menjadi orang yang paling sulit dikalahkan dan kemudian Anda tidak pernah bisa mengabaikan Max, dia adalah Max."

"Kami tentu tidak pernah meremehkannya dan bagi siapa pun yang mungkin meremehkannya, dia membuktikan Anda salah.

"Saya senang kami tetap waspada dan siap menghadapi hal seperti itu, tetapi suatu kehormatan untuk bertarung melawan Max, juara dunia empat kali.

"Bagi saya, bisa bertarung melawannya dan menikmati momen-momen itu, mungkin tidak selalu menikmatinya tetapi beberapa di antaranya, tetapi hanya untuk berbagi lintasan dan bertarung melawan juara dunia lain seperti dia dan tentu saja Oscar juga, yang akan menjadi juara dunia.

"Saya sangat menikmati musim ini karena itu. Meskipun mereka sering membuat hidup saya seperti neraka, momen-momen itu justru yang paling saya nikmati."

Norris dan Piastri membantu McLaren meraih gelar juara dunia konstruktor untuk tahun kedua berturut-turut.

Norris telah mengkonfirmasi bahwa ia akan menggunakan nomor 1 di mobilnya saat ia berupaya mempertahankan gelar juara dunianya pada tahun 2026.

Musim F1 2026 dimulai pada 8 Maret dengan Grand Prix Australia.