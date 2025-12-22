Apakah Masa Depan F1 Verstappen akan Berada di Luar Red Bull?

Juara dunia empat kali Max Verstappen memilih untuk bertahan di Red Bull untuk musim 2026 selama musim panas, mengakhiri rumor kepindahannya ke Mercedes.

Verstappen, yang kontraknya dengan Red Bull berlaku hingga 2028, telah menjadi subjek spekulasi intens seputar kursi Mercedes F1 sebelum mereka mengumumkan kontrak baru untuk George Russell dan Kimi Antonelli.

Namun, masa depan pembalap Belanda itu akan kembali menjadi sorotan di tengah perombakan regulasi yang dapat mengguncang tatanan kompetitif.

Apakah Verstappen akan tetap di Red Bull untuk tahun 2027 kemungkinan besar akan bergantung pada performa tim tahun depan.

Nico Rosberg berpendapat Verstappen akan melihat bagaimana perkembangan tahun pertama siklus aturan baru F1 sebelum memutuskan masa depannya.

"Dia akan melihat bagaimana musim dimulai tahun depan dan kemudian berpotensi beralih ke tim mana pun yang memiliki mobil terbaik," kata juara dunia 2016 itu kepada Sky Sports F1.

"Dia bisa memilih. Saya pikir dia akan sedikit tidak sabar. Dia ingin terus menang dan mendapatkan gelar juara dunia kelima.

"Jika saya harus memprediksi sesuatu, saya pikir itu bisa terjadi. Bagaimanapun, ini masih awal.

"Mari kita bersabar. Red Bull masih bisa menjadi kekuatan dominan tahun depan."

Ke mana Verstappen akan pergi?

Verstappen telah banyak dikaitkan dengan Mercedes dan Aston Martin selama setahun terakhir.

Bos Mercedes, Toto Wolff, secara terbuka mengakui bahwa ia terbuka untuk merekrut Verstappen di masa depan, meskipun tetap percaya pada Russell dan Antonelli.

Reuni dengan desainer F1 legendaris Adrian Newey di Aston Martin mungkin menarik bagi Verstappen.

Namun, langkah tersebut akan bergantung pada daya saing Aston Martin, dan apakah Fernando Alonso memilih pensiun ketika kontraknya saat ini berakhir pada akhir tahun 2026.

Mungkin juga ada lowongan di Ferrari, namun, tampaknya tidak ada tempat di McLaren, yang telah mengikat juara dunia baruLando Norris dan Oscar Piastri dengan kontrak jangka panjang.

“Dia tidak bisa pergi ke McLaren, mereka sudah memiliki dua pembalap hebat. Mercedes memiliki George dan Kimi. Di mana tempat kosongnya? Ferrari?” tanya Martin Brundle dari Sky Sports F1.

“Agak tidak sopan untuk mengatakan tim lain akan menyingkirkan salah satu pembalap mereka, tetapi tentu saja dia akan mendapat panggilan dari tim-tim lain yang ingin memiliki tempat kosong.”