Saat Juara Dunia F1 dan MotoGP Bantu Norris Rengkuh Gelar

Lando Norris keluar sebagai pemenang dari pertarungan perebutan gelar juara dunia F1 2025 yang melibatkan tiga pembalap dengan finis di posisi ketiga pada Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim.

Pembalap Inggris 26 tahun itu mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull dengan selisih dua poin dan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, dengan selisih 13 poin setelah 24 putaran yang dramatis.

Norris mengungkapkan bahwa juara dunia F1 empat kali, Sebastian Vettel, dan juara MotoGP dua kali, Casey Stoner, menghubunginya untuk memberikan nasihat penting.

“Saya telah menerima banyak kata-kata dan pesan teks yang bagus serta percakapan dengan beberapa orang luar biasa, orang-orang yang telah memenangkan Kejuaraan Dunia di berbagai cabang olahraga, Lewis dan lainnya seperti Seb. Banyak orang tidak tahu bahwa saya berbicara dengan Seb tentang berbagai hal,” kata Norris kepada F1.com.

“Banyak dari orang-orang ini, [mantan juara MotoGP Casey] Stoner, yang, ketika saya sangat membutuhkannya, mengirimkan pesan teks singkat kepada saya dan berkata 'pikirkan ini, percayalah pada diri sendiri, lakukan ini, lakukan itu', dan itu membantu saya.

“Ketika Anda memenangkan kejuaraan dengan selisih dua poin, saya tentu akan mengatakan bahwa momen-momen kepercayaan dari orang-orang di sekitar saya telah memberi saya dua poin tersebut.

"Dan karena itu, itulah mengapa saya harus berterima kasih kepada semua orang di sekitar saya karena dua poin juga merupakan hal yang Anda butuhkan.”

Juara dunia F1 tujuh kali, Lewis Hamilton, juga memberikan nasihat kepada Norris menjelang pertarungan perebutan gelar juara.

DNF Zandvoort jadi titik balik

Norris secara mengesankan pulih dari kegagalan finis di Grand Prix Belanda yang sempat mengancam harapannya meraih gelar F1.

DNF di Zandvoort membuat Norris tertinggal 34 poin dari Piastri dengan sembilan balapan tersisa, tetapi serangkaian penampilan gemilang mengembalikan perebutan gelar juara ke pihaknya.

"Saya benar-benar berpikir hidup saya sangat sulit, dan memang demikian sejak saat itu," kata Norris tentang apa yang terjadi di Belanda.

“Saya harus melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya harus mulai memenangkan banyak balapan. Saya harus secara konsisten mengalahkan rekan setim saya. Saya harus secara konsisten mengalahkan semua orang.

"Pada saat itu, rasanya sangat berat. Pada saat itu, saya hampir tidak bisa mengalahkannya dalam satu akhir pekan."

"Baik itu di simulator, di sini di trek, bersama para engineer saya, menghabiskan waktu bersama mereka, memahami kesulitan, mendalami lebih jauh dari sebelumnya, mencoba untuk lebih efisien, melibatkan lebih banyak orang dari sekitar, di mana pun itu, untuk membantu saya memahami diri saya sendiri, membantu saya memahami bagaimana saya dapat mengeluarkan lebih banyak dari diri saya sendiri, bagaimana saya dapat mengeluarkan lebih banyak dari orang-orang di sekitar saya, bagaimana kita semua dapat bekerja sama dengan lebih baik sebagai sebuah tim.

"Semua hal kecil ini, banyak hal kecil yang tidak dilihat orang lain, bahkan tidak diketahui siapa pun, selain saya dan tim saya. Tim saya di sekitar saya yang mendorong begitu keras untuk mencapai sesuatu seperti hari ini.

"Ini bukan sesuatu yang perlu diketahui atau dipedulikan orang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang saya tahu, begitu banyak usaha, begitu banyak waktu, begitu banyak kerja keras dari tim saya yang dicurahkan untuk, bagaimana kita bisa membuat Lando menjadi pribadi yang lebih baik, pembalap yang lebih baik, bagaimana kita bisa membantunya memenangkan kejuaraan setelah tertinggal 34 poin?

"Semua kerja keras itu membuahkan hasil dan itulah yang membuat saya sangat bahagia saat itu, seperti, 'Sial, saya benar-benar melakukannya, saya melakukan apa yang perlu saya lakukan.' Karena satu hal adalah memikirkannya atau mempercayainya, hal selanjutnya adalah benar-benar keluar dan melakukannya. Itu adalah tugas saya dan saya tidak akan mampu melakukannya tanpa orang-orang di sekitar saya."