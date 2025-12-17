Bukan Norris, ini Pembalap Terbaik F1 2025 Versi Martin Brundle

Martin Brundle memilih Max Verstappen sebagai pembalap terbaik versinya untuk musim F1 2025.

Verstappen gagal meraih gelar juara dunia kelima berturut-turut hanya dengan selisih dua poin dari Lando Norris dari McLaren, yang mengamankan gelar juara pembalap pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang mengakhiri musim.

Verstappen dari Red Bull memenangkan lebih banyak balapan daripada pembalap lain pada tahun 2025 (delapan) dan meraih pole position yang sama, meskipun dibekali mobil yang lebih inferior dibandingkan McLaren selama sebagian besar musim.

Peningkatan dramatis Verstappen setelah musim panas mengurangi defisit 104 poin menjadi hanya dua poin dalam sembilan balapan, dan nyaris meraih gelar kelimanya

Dan pembalap Belanda itulah yang paling membuat Brundle dari Sky Sports F1 terkesan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu Max [Verstappen],” kata Brundle di sebuah acara MotorSport. “Lando melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia benar-benar kuat secara mental, mengemudi dengan indah.

“Beberapa balapan yang dia menangkan, dia benar-benar mendominasi dengan gaya yang jarang saya lihat dilakukan oleh pembalap lain selama 40 tahun saya berkecimpung di F1.

“Tapi Anda harus mengatakan Max masih pembalap terbaik di grid.”

Pujian untuk Norris

Dalam kolom pasca balapan terakhirnya untuk Sky Sports F1, Brundle memberikan pujian kepada Norris atas caranya bangkit dari kemunduran yang dialaminya sepanjang tahun.

“Selamat kepada Lando Norris atas keberhasilannya menjadi juara dunia Formula 1 setelah 24 balapan yang bagus, tetapi terkadang intens dan menantang. Kemenangannya di Melbourne, Monaco, Austria, Silverstone, Hungaria, Meksiko, dan Brasil, dengan total 18 kali naik podium, adalah puncaknya,” tulis Brundle.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Momen-momen terburuknya adalah menabrak rekan setimnya, Oscar Piastri, di Kanada dengan manuver yang ceroboh, gagal finis di Zandvoort karena masalah oli, gagal memanfaatkan akhir pekan buruk Piastri di Baku dengan finis di posisi ketujuh, diskualifikasi teknis di Las Vegas, dan keputusan strategi yang buruk dari tim di Qatar yang membatasinya hanya finis di posisi keempat. Musim ini benar-benar seperti roller coaster.

“Untuk mengatasi semua itu, Lando membuat langkah besar dalam manajemen mental musim ini, dan ia mulai secara teratur mengubah pole menjadi posisi terdepan di akhir lap pertama, contoh yang bagus adalah akselerasinya yang luar biasa menuju tikungan pertama sambil memanfaatkan slipstream dari seluruh rombongan di belakangnya dari posisi pole.

"Ia menempatkan mobilnya dengan sangat baik, sedikit di depan dalam rombongan empat mobil berdampingan, kemudian mengerem di tempat yang tepat dengan jumlah yang tepat, melewati tikungan pertama dengan bersih dan kemudian mendominasi balapan dengan mudah.

“Ia menangani situasi tekanan dengan jauh lebih baik, baik itu di kualifikasi, balapan, atau bahkan di luar mobil. Ia secara bertahap berhenti bersikap terlalu keras pada dirinya sendiri di depan umum, yang hanya memberi makan para rivalnya.

"Namun ia tetap setia pada dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin berperilaku dalam balapan, dan belajar untuk meredakan momen-momen ketika ia ingin mencaci maki dirinya sendiri di depan dunia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kemampuan balapnya selalu bagus dan itu meningkat tahun ini dengan lebih banyak manuver menyalip dan bertahan yang lebih tajam, serta manajemen ban seperti kemenangannya yang mengejutkan di Budapest, yang sangat membuat Piastri kesal.”