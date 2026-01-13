F1 2026: Tanggal Peluncuran Setiap Tim untuk Musim Baru

F1 bersiap memasuki era baru dengan perubahan regulasi terbesar dalam sejarah kejuaraan dunia.

Musim 2026 akan menampilkan mobil dan mesin baru sebagai bagian dari perubahan regulasi teknis yang dapat merombak peta kekuatan.

Dengan kejuaraan menuju teritori yang tidak diketahui, muncul antusiasme dan intrik ekstra dari setiap tim saat mereka menyiapkan penantang barunya menjelang musim F1 2026.

Akan ada sedikit unsur kerahasiaan tahun ini karena tes pra-musim pertama di Barcelona, yang digelar akhir Januari, dilakukan secara tertutup.

Tapi, beberapa tim akan melakukan peluncuran sebelum tes tersebut, sedang sisanya melakukan peluncuran di bulan Februari.

Berikut adalah rincian lengkap rencana peluncuran setiap tim F1 untuk tahun 2026…

Red Bull dan Racing Bulls - 15 Januari

Red Bull dan Racing Bulls akan melakukan peluncuran bersama pada tanggal 15 Januari di Amerika Serikat.

Kedua tim hanya akan mengungkapkan corak mobil mereka untuk musim 2026 di markas besar mitra mesin Ford, Detroit.

Haas - 19 Januari

Haas akan melakukan peluncuran livery mobil mereka untuk tahun 2026, VF-26, secara online, tapi memajukan waktu peluncuran dari 23 Januari ke 19 Januari untuk menghindari bentrok dengan tim lain.

Livery baru Haas akan menampilkan branding yang menonjol dari sponsor utama baru mereka, Toyota.

Audi - 20 Januari

Audi akan menggelar acara yang mereka sebut sebagai "peluncuran global" di Berlin pada hari Selasa, 20 Januari.

Pabrikan Jerman, yang mengambil alih tim Sauber, akan mengungkapkan corak mobil mereka yang akan digunakan pada tahun 2026.

Para penggemar F1 akan diizinkan untuk melihat corak tersebut pada hari berikutnya.

Mercedes - 22 Januari

Runner-up musim 2025, Mercedes, akan menggelar peluncuran bertahap untuk mobil barunya. The Silver Arrows akan memberikan tampilan pertama pada tanggal 22 Januari ketika mereka merilis render W17.

Setelah itu, mereka akan mengadakan acara peluncuran publik pada tanggal 2 Februari setelah uji coba pramusim pertama tahun ini.

Ferrari - 23 Januari

Ferrari akan meluncurkan penantang 2026 mereka, SF-26, pada tanggal 23 Januari.

Selanjutnya, Lewis Hamilton and Charles Leclerc akan turun ke trek dengan mobil 2026 untuk pertama kalinya pada hari yang sama sebagai bagian dari uji coba awal di sirkuit uji Fiorano mereka.

Versi 'Spec A' dari mobil kemudian akan menuju Barcelona bersama tim-tim lainnya untuk uji coba pribadi tiga hari kemudian.

Alpine - 23 Januari

Alpine dijadwalkan untuk meluncurkan livery mereka pada hari Jumat, 23 Januari di Barcelona, ​​tiga hari sebelum tes pramusim pertama dimulai.

Tim Inggris-Prancis ini berharap mobil A526 mereka akan menjadi peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya, yang akhirnya menjadi mobil paling lambat pada tahun 2025.

Ini akan menjadi mobil F1 pertama Alpine yang tidak menggunakan Power Unit Renault, setelah beralih menjadi pelanggan Mercedes untuk siklus regulasi baru.

Williams - 3 Februari

Williams memasuki musim 2026 setelah menjalani musim terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, dengan berhasil masuk lima besar klasemen konstruktor.

Mereka akan mengungkap mobil 2026 mereka pada tanggal 3 Februari.

Cadillac - 8 Februari

Cadillac mengambil pendekatan yang tidak biasa untuk pengungkapan corak F1 pertama mereka.

Corak ini akan dipamerkan untuk pertama kalinya selama pertunjukan paruh waktu Super Bowl pada hari Minggu, 8 Februari.

Aston Martin - 9 Februari

Aston Martin akan menjadi tim F1 pertama yang memamerkan mobil 2026 mereka yang sebenarnya.

Mobil pertama yang dirancang oleh Adrian Newey, AMR26 bertenaga Honda, akan diungkapkan pada hari Senin, 9 Februari.

Aston Martin akan membuka selubung mobil 2026 mereka dua hari sebelum uji coba pramusim publik pertama di Bahrain, dan 10 hari setelah uji coba tertutup di Barcelona.

McLaren - 9 Februari

Pada hari yang sama dengan Aston Martin, tim juara dunia bertahan McLaren akan memperkenalkan corak mobil mereka untuk tahun 2026.