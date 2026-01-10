Klaim Berani Bintang IndyCar Soal Max Verstappen-McLaren

Max Verstappen, bergulat melawan mobil Red Bull yang lemah pada tahun 2025 saat ia mencoba mempertahankan gelarnya.

Saat harapan memenangkan gelar kelima tampak tertutup di musim panas, Verstappen bangkit dan memberikan perlawanan sengit kepada McLaren hingga putaran terakhir, hanya kalah dua poin dari Lando Norris di akhir musim.

Verstappen sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan menang dengan mudah jika ia mengendarai McLaren, klaim yang didukung oleh juara IndyCar empat kali, Alex Palou.

“Jika Max Verstappen mengendarai McLaren pada tahun 2025, dia akan menjadi juara dunia dua bulan sebelum akhir musim,” katanya kepada Mundo Deportivo.

“Saya benar-benar yakin akan hal itu. Saya percaya Max adalah satu-satunya di antara para pembalap yang mampu melakukan hal seperti itu.”

Palou turun pada sesi latihan FP1 bersama McLaren pada tahun 2022, meskipun hubungannya dengan tim tersebut memburuk setelah perselisihan kontrak di IndyCar.

Masalah tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi tahun lalu.

Ketika ditanya apakah ia bisa bersaing di McLaren 2025, Palou berkata: “Apakah saya akan menjadi juara dunia dengan mobil sebagus McLaren?

“Kita tidak akan pernah tahu, tetapi saya percaya pada kemampuan saya, jadi saya kira saya harus menjawab ya.

“Saya hanya mengemudi di satu akhir pekan Formula 1, yaitu di Texas pada tahun 2022, jadi sulit untuk mengatakan bagaimana performa saya di McLaren 2025.”

Awalnya direncanakan bergabung dengan McLaren di IndyCar pada tahun 2024, Palou memilih untuk tetap bersama Chip Ganassi Racing.

Ia memenangkan tiga gelar IndyCar berturut-turut antara tahun 2023 dan 2025 bersama CGR, setelah mengamankan gelar keempat pada tahun 2021.

Palou juga memenangkan Indianapolis 500 musim lalu.