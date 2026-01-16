Red Bull Kabulkan Permintaan Lama Verstappen Soal Livery F1

Max Verstappen akhirnya mendapatkan keinginannya saat Red Bull meluncurkan livery baru yang mencolok untuk musim F1 2026.

Red Bull mengungkapkan livery untuk musim 2026 pada acara peluncuran di markas Ford di Detroit, dengan RB22 dibalut warna biru yang cukup mencolok.

Skema warna yang diperbarui ini adalah perubahan dari corak yang cenderung sama selama bertahun-tahhun, sebuah keputusan yang disambut baik oleh juara dunia empat kali Verstappen, yang telah meminta perubahan untuk beberapa waktu.

“Menurut saya ini jauh lebih baik,” kata Verstappen tentang tampilan baru Red Bull. “Ya, saya sudah meminta ini sejak lama, jadi ini bagus sekali.

“Saya suka kilauannya. Saya suka warna birunya, itu warna favorit saya. Saya juga suka garis luar logo Red Bull. Ini jauh lebih segar.”

Red Bull menuju ‘area yang tidak diketahui’

Verstappen memasuki tahun 2026 dengan tujuan merebut kembali gelar juara dunia setelah menderita kekalahan tipis atas Lando Norris dari McLaren musim lalu.

Namun, pembalap Belanda itu tahu bahwa hal itu tidak akan mudah karena F1 bersiap memasuki era baru setelah perombakan regulasi besar yang dapat mengguncang tatanan kompetitif.

Verstappen is a fan of Red Bull's new-look

Terlebih lagi, Red Bull menghadapi tantangan tambahan karena RB22 akan menjadi mobil pertama yang menggunakan Power Unit internal pertama tim.

Red Bull telah mengakui bahwa mereka memperkirakan akan ada "kesulitan" mesin selama beberapa bulan pertama musim F1 baru.

“Semuanya masih agak belum pasti,” aku Verstappen. “Tentu saja ini perubahan yang sangat besar dengan mesin, mobil – seperti yang Anda lihat, dimensi mobil telah sedikit berubah.

“Bagi kami para pembalap, awalnya akan membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri, dan itulah mengapa sangat penting selama hari-hari pengujian agar kami dapat melakukan putaran dan mengoptimalkan semuanya sebaik mungkin.

“Motivasi sangat tinggi, semua orang siap. Saya sangat bersemangat untuk memulai babak baru ini.”

Verstappen akan berkesempatan mencoba mobil Red Bull 2026 untuk pertama kalinya selama uji coba tertutup seluruh tim di Barcelona antara 26-30 Januari.

Verstappen memiliki rekan setim baru tahun ini, Isack Hadjar, setelah pembalap Prancis berusia 21 tahun itu dipromosikan dari tim saudara Red Bull, Red Bull.

Hadjar menggantikan Yuki Tsunoda, yang kini tanpa tim tetap dan menghadapi masa absen selama setahun setelah performa buruk di tahun 2025.