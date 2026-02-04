Haas F1 Umumkan Jack Doohan sebagai Pembalap Cadangan

Mantan pembalap Alpine Jack Doohan bergabung dengan Haas sebagai pembalap cadangan tim untuk musim F1 2026.

Doohan bertahan hanya 7 balapan sebagai pembalap reguler tahun lalu sebelum digantikan oleh Franco Colapinto.

Haas mengumumkan pembalap Australia itu akan menjadi pembalap cadangan Haas F1 disamping bintang endurance Toyota, Ryo Hirakawa.

Welcoming Jack to the family 👋



We're excited to announce the signing of Australian Jack Doohan as our Official Reserve Driver for the 2026 season 🙌



The team will now hold two drivers in the reserve role with Jack joining Ryō Hirakawa in duties.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/CtO90MHCny — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026

Dalam sebuah pernyataan Doohan berkata: "Saya senang bisa bergabung dengan Tim F1 TGR Haas,"

“Ini adalah tempat yang ideal untuk melanjutkan karir Formula 1 saya.

"Saya ingin berterima kasih kepada tim karena telah memberi saya kesempatan untuk tumbuh dan menghadapi tantangan besar tahun 2026 bersama-sama.

“Saya sangat ingin mulai bekerja dengan tim dan berkolaborasi dalam musim yang sukses."

Team Principal Haas Ayao Komatsu menambahkan : "Saya pribadi sangat senang Jack bergabung dengan kami di tim mengingat kekuatan resume balapnya dan tentu saja pengalamannya sebagai pembalap cadangan di Formula 1.

“Dedikasi yang diperlukan untuk tetap tajam dan siap untuk balapan sambil mengetahui bagaimana tim bekerja dan sebagainya, itu menantang bagi pembalap mana pun - terutama yang jelas masih sangat tertarik untuk balapan lagi di level ini.

"Saya senang mengenal Jack dan kami menantikan untuk menyambutnya ke dalam tim dan mendapatkan keuntungan dari kontribusinya."

Haas's VF-26

Haas akan mencari keuntungan dari perubahan peraturan yang besar pada tahun 2026 saat mereka memasuki tahun ke-10 mereka di grid.

Tim baru saja memperkuat hubungan mereka dengan sponsor utama Toyota, setelah pertama kali menandatangani kemitraan teknis pada tahun 2024.

Salah satu keuntungan teknis untuk Haas dari kolaborasi ini adalah pengembangan simulator in-loop untuk pembalap baru, sesuatu yang sebelumnya diandalkan oleh tim Ferrari sebagai bagian dari kesepakatan Power Unit mereka. Mereka bertekad untuk membangun tempat kedelapan mereka di kejuaraan konstruktor 2025 menuju era baru olahraga.

Meskipun ini menandai penurunan posisi dibandingkan dengan 2024, Haas mencetak poin terbanyak dalam kampanye sejak 2018. Dorongan brilian Bearman ke tempat keempat di Mexico City adalah sorotan dan juga menyamai finis F1 terbaik Haas ketika Romain Grosjean berada di P4 di Grand Prix Austria 2018.