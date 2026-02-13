Stroll Beri Penilaian Suram ke Mobil Aston Martin F1 Pertama Newey

Lance Stroll yang kecewa mengatakan mobil F1 2026 Aston Martin tertinggal jauh dari rival.

Mobil Aston Martin F1 pertama rancangan Adrian Newey mencuri perhatian sejak mengaspal untuk pertama kalinya pada hari kedua terakhir Shakedown Barcelona, bulan Januari lalu.

Namun, kiprah mobil tersebut jauh dari antusiasme dan hype yang digaungkan di tengah pra-musim 2026 yang sulit sejauh ini.

Setelah hanya memiliki satu hari penuh di tes Shakedown Barcelona, Aston Martin juga kehilangan banyak waktu trek pada tes resmi pertama di Bahrain.

Stroll hanya membukukan total 36 lap pada hari pertama tes Bahrain sebelum "anomali data" dengan Power Unit Honda membuat mobil tidak kembali ke trek untuk sisa hari.

Meski performa tidak menjadi prioritas utama di tes pra-musim, Aston Martin tertinggal jauh dari rival di kedua tes sejauh ini.

Saat ditanya seberapa besar menurutnya Aston Martin bisa mengejar ketertinggalan sebelum pembukaan musim, Stroll dengan muram menjawab: "Saya tidak tahu. Maksud saya, saat ini kami terlihat tertinggal empat detik dari tim-tim teratas, empat setengah detik.

“[Sulit] untuk mengetahui beban bahan bakar dan semua hal yang digunakan orang lain, tetapi, ya, sekarang kita perlu mencoba dan menemukan peningkatan performa empat detik, jadi kita lihat saja nanti.”

Stroll bercanda bahwa salah satu hal positif dari uji coba itu adalah "cuacanya cerah. Cuacanya bagus. Lebih baik daripada cuaca di Inggris".

Ketika ditanya lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi Aston Martin, Stroll berkata: "Ini kombinasi dari beberapa hal. Mesin, keseimbangan, cengkeraman. Bukan hanya satu hal. Ini kombinasi dari semuanya."

Stroll menyatakan bahwa Aston Martin sudah menghadapi tantangan untuk meningkatkan performa AMR26 mereka.

"Saya rasa itu tidak akan datang begitu saja," kata Stroll.

"Anda harus meningkatkan dan menemukan performa pada mobil, pada mesin; ini adalah hal biasa di F1, ketika Anda tertinggal dari pesaing, Anda harus memikirkan cara untuk memaksimalkan paket yang Anda miliki, dan pada saat yang sama juga meningkatkan performa.

"Tidak ada yang diam saja dalam bisnis ini, semua orang berusaha menemukan performa dalam segala hal, setiap akhir pekan, sepanjang waktu, jadi kami melakukan itu, kami mencoba untuk memaksimalkan performa mobil setiap hari dan juga berpikir jangka panjang, menghadirkan peningkatan pada sisi Power Unit, pada sisi sasis.

"Kita akan lihat di Australia di mana kita akan start dan kemudian kita akan lihat sepanjang musim bagaimana kita berkembang. Kami berusaha sekeras mungkin, dan hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini."

