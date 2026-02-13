Norris Akui McLaren 'Tidak Cukup Cepat' dari Dua Rivalnya

Lando Norris sempat memimpin hari pertama tes pra-musim Bahrain sebelum Charles Leclerc mencetak rekor baru pada hari Kamis untuk Ferrari.

Sementara itu, Red Bull membuat rival terkesan dengan performa dan reabilitas Power Unit buatan mereka sendiri, yang pertama sejak tim memulai debutnya di Formula 1 tahun 2005.

Mercedes, yang dianggap sebagai favorit untuk musim 2026, menilai Red Bull sebagai "tolok ukur" saat ini. Bahkan, Toto Wolff mengklaim mereka bisa unggul hingga satu detik di lintasan lurus dengan Power Unit baru mereka.

Norris menegaskan McLaren masih harus mengejar ketertinggalan menjelang tes pramusim kedua pekan depan di Bahrain.

"Kami melakukan banyak putaran, tetapi kami jelas belum cukup cepat," kata pembalap Inggris itu kepada Sky Sports F1 di akhir hari kedua. "Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan dan coba untuk meningkatkan performa.

"Saya pikir hari ini adalah pemahaman pertama kami tentang posisi kami dalam hal kecepatan, setidaknya dibandingkan dengan Ferrari, yang melakukan long run penuh.

"Saat ini kami belum benar-benar dekat dengan mereka. Kami tentu tidak buruk, tetapi kami belum cukup cepat.

"Ini masih tahap pengujian dan kami tahu ada banyak hal yang bisa kami tingkatkan dan kerjakan, jadi tidak perlu khawatir, ini hari yang produktif bagi tim dan bagi saya sendiri, dan itulah yang terpenting."

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Bahrain F1 test © XPB Images

Norris juga menyoroti kekuatan sebenarnya dari Power Unit Red Bull.

"Mereka memiliki Power Unit yang sangat bagus, dilihat dari tampilannya," tambahnya. "Mereka menerapkan dan memiliki efisiensi yang tinggi [dalam manajemen energi mesin mereka].

"Kita perlu memahami bagaimana mereka melakukannya. Selalu ada hal-hal yang mungkin bisa saya lakukan sedikit, ada beberapa hal di sisi McLaren yang bisa kita lakukan sedikit, tetapi juga dari sisi McLaren, HPP [Mercedes High Performance Powertrains], dan Mercedes, saya pikir mereka tahu bahwa ada area yang perlu kita tingkatkan.

"Tetapi Red Bull tampaknya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan powertrain Ford tampaknya sangat kuat. Salut untuk mereka. Tetapi, saat ini, mereka selangkah lebih maju dari kita.”

Technical Director McLaren untuk Engineering, Neil Houldey, mengatakan: "Memahami di mana harus mengerahkan tenaga, di mana harus memanen tenaga akan sangat penting. Memastikan bahwa kita memiliki jumlah pengerahan tenaga maksimal yang mungkin kita dapatkan, yang menurut saya itulah yang Anda lihat di beberapa jejak GPS.

"Pertama, Anda melihat beberapa tim yang mampu mengerahkan lebih banyak tenaga dan Anda juga melihat tim, baik dari pabrikan yang sama atau berbeda, mengerahkan tenaga pada waktu yang berbeda dalam satu putaran, tepat saat kita mulai mempelajari lebih lanjut tentang di mana area pengerahan tenaga yang tepat itu berada.

"Saya tahu bahwa Mercedes HPP telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan unit daya yang kita miliki, dan saya tidak ragu bahwa kita akan mendapatkan pengerahan tenaga yang kita butuhkan untuk menjadi kompetitif tahun ini."

Oscar Piastri berada di balik kemudi MCL40 pada hari ketiga dan terakhir tes F1 Bahrain hari Jumat ini.