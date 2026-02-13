Norris Sarankan Verstappen Pensiun Jika Tidak Suka Mobil F1 2026

Juara bertahan Formula 1 Lando Norris mengatakan Max Verstappen "bisa pensiun" jika dia tidak menyukai mobil 2026.

Mobil F1 generasi baru sejauh ini menuai beragam tanggapan dari para pembalap setelah tes Shakedown di Barcelona dan dua hari pertama tes Bahrain.

Pada hari Rabu, Lewis Hamilton dari Ferrari mengatakan mobil F1 baru terasa "lebih lambat daripada GP2", sementara Max Verstappen dari Red Bull memberikan ulasan pedas pada hari Kamis.

Verstappen mengatakan mobil-mobil 2026 adalah "Formula E dengan steroid", merujuk pada manajemen energi yang dibutuhkan sepanjang satu putaran, sambil menyebut regulasi tersebut "anti-balap".

Sebelumnya, pembalap Belanda itu mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk pergi dari F1 jika tidak menikmati balapan dengan mobil baru tersebut.

"Jika dia mau pensiun, dia bisa pensiun"

Juara bertahan Lando Norris memberikan penilaian yang lebih seimbang terhadap mobil baru tersebut selama acara media McLaren baru-baru ini, meskipun ia menyatakan bahwa mobil-mobil tersebut "terasa seperti F2" di beberapa area.

Namun, ia membela peraturan baru tersebut pada hari Kamis di Bahrain ketika komentar Verstappen disampaikan kepadanya.

“[Itu] sangat menyenangkan; saya sangat menikmatinya,” kata Norris kepada wartawan di Bahrain. “Jadi, ya, jika dia ingin pensiun, dia bisa pensiun.

“Formula 1 selalu berubah. Terkadang lebih baik untuk dikendarai, terkadang tidak sebaik itu.

“Kami dibayar dengan jumlah uang yang sangat besar untuk balapan, jadi pada akhirnya Anda tidak bisa benar-benar mengeluh.

“Setiap pembalap bisa pergi dan mencari pekerjaan lain. Bukan berarti dia harus berada di sini, atau pembalap mana pun harus berada di sini.

“Ini adalah tantangan, tetapi ini tantangan yang baik dan menyenangkan bagi para insinyur, bagi para pembalap.

“Anda harus mengendarainya dengan cara yang berbeda, memahami dan mengelola berbagai hal secara berbeda, tetapi saya masih bisa mengendarai mobil dan berkeliling dunia serta bersenang-senang.

“Jadi, tidak ada yang perlu dikeluhkan.”

Tes pertama di Bahrain berakhir pada hari Jumat, dengan tes kedua dimulai minggu depan dan berlangsung dari tanggal 18-20 Februari.

