Verstappen Terkesan dengan Performa Power Unit Baru Red Bull

Max Verstappen melontarkan pujian atas pekerjaan Red Bull dengan Power Unit F1 pertama mereka, mengatakan bahwa "tidak ada yang menyangka kami akan melaju tanpa terjadi ledakan."

Musim 2026 jadi kali pertama Red Bull mengembangkan Power Unit-nya sendiri di Milton Kenyes, dengan bantuan Ford yang jadi mitra untuk era baru Formula 1.

Diprediksi akan menghadapi kesulitan sebagai pabrikan baru F1, Red Bull justru tampil mengejutkan dengan performa dan ketahanan mesin yang ditunjukkan pada tes Shakedown Barceloan bulan lalu.

Performa tersebut dibawa ke tes resmi pertama di Bahrain, dengan Verstappen menyelesaikan 136 lap pada hari Rabu. Dilanjutkan 87 lap dari Isack Hadjar pada hari Kamis, meski kehilangan waktu trek di pagi hari karena kebocoran hidrolik.

Berbicara tentang mesin baru pada hari Kamis, Verstappen mengatakan Red Bull "sedang menuju ke arah yang benar".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Maksud saya, sungguh luar biasa melihat pabrikan baru datang, dan juga bagi semua orang untuk melihat mobil dan mesin baru bersama-sama, itu seperti bayi kecil mereka,” katanya kepada situs web resmi F1.

“Masih banyak yang harus dipelajari, tetapi saya pikir kita sedang menuju ke arah yang benar.

Read More

“Tentu saja, masih ada hal-hal yang ingin kita lakukan lebih baik.

“Saya pikir kita tidak akan pernah puas, tetapi setidaknya kita tidak mengalami kerusakan.

“Saya pikir tidak ada yang benar-benar mengharapkan itu sejak awal, kita akan keluar dari garasi tanpa meledak.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Read More

“Jadi, itu sangat positif.”

Tes pembuka di Bahrain berakhir pada hari Jumat, dengan Verstappen akan mengemudi di sesi pertama, sementara Hadjar akan mengambil alih di sesi sore.

Mengenai program tesnya, Verstappen mengakan dia akan lebih fokus ke pemahaman gaya balap untuk mobil generasi baru.

“Hanya sedikit lebih banyak mengemudi,” katanya ketika ditanya tentang rencananya.

“Besok saya akan meluangkan setengah hari, hanya mencoba memahami mobil dan mesin sedikit untuk diri saya sendiri, bukan hanya dari sisi tekniknya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tes pramusim berlanjut minggu depan, dengan tiga hari lagi latihan di Bahrain dari tanggal 18-20 Februari.