Di Mana Williams Tertinggal setelah Melewatkan Tes Catalunya?

Penundaan produksi membuat Williams tidak bisa menjalankan FW38 mereka pada Shakedown tertutup di Barcelona akhir Januari lalu, satu-satunya tim yang tidak turun dalam tes lima hari tersebut.

Williams akhirnya menjalankan mobil F1 2026 mereka untuk keperluan shooting di Silverstone pekan lalu, sebelum turun di tes Bahrain pada hari Rabu.

Alex Albon dan Carlos Sainz total mencatatkan 130 lap di antara mereka pada dua hari tes, saat Williams berupaya mengejar waktu trek yang hilang.

“Kami sedang berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi sebagian besar, kami telah mencapai jarak tempuh yang kami butuhkan,” kata Albon kepada situs web resmi F1 pada hari Kamis.

“Kami banyak belajar. Saya rasa tidak ada rahasia: kami kehilangan cukup banyak informasi yang seharusnya kami dapatkan jika kami mengikuti Barcelona.

“Namun, rencana latihan sejauh ini konstruktif. Kami memiliki tujuan yang jelas dan kami hanya mencentangnya satu per satu.”

Hilangnya waktu trek di Barcelona sangat merugikan di pra-musim ini, khususnya jelang perubahan regulasi yang radikal untuk tahun 2026.

Bos tim James Vowles yakin bahwa Williams mampu membatasi kerugian yang ditimbulkan melalui Virtual Track Testing dan kerja simulator mereka.

Namun, Albon mencatat bahwa pembalap lain di grid "mungkin sudah memahami dengan baik" bagaimana Power Unit baru bekerja, yang merupakan area kunci yang masih dipelajari oleh dia dan Sainz.

“Jelas, bagi Carlos dan saya, kami masih mempelajari sisi pengoperasiannya,” tambahnya.

“Jadi, saya pikir sebagian besar pembalap mungkin sudah memahaminya dengan baik, sedangkan kami masih mempelajari putaran-putaran awal, putaran-putaran intensif, dan bagaimana memanfaatkan baterai, bagaimana menjadi efisien dalam mengemudi.

“Tapi jujur ​​saja, kami menikmatinya, dan kami semakin memahaminya.”