Tes F1 Bahrain 2026: Pembaruan Laptime Hari Ketiga (16:00)

Laptime terkini dari hari ketiga tes F1 Bahrain, sampai pukul 16:00 waktu setempat.

Belum ada pergerakan di timesheets pada satu jam pertama sesi sore hari terakhir tes F1 Bahrain.

Catatan waktu George Russell untuk memimpin sesi pagi masih bertahan di atas timesheets, dengan Lewis Hamilton dan Max Verstappen berada di posisi kedua dan ketiga.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala di setiap jamnya.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (16:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.918s78
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.209s78
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.341s61
4Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m35.972s70
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m36.234s81
6Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.808s103
7Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.874s81
8Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.186s68
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m37.536s60
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m37.813s8
11Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m38.423s62
12Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m38.772s37
13Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m39.106s11
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m39.824s11
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m41.462s4
16Sergio PerezMEXCadillac F1 TeamNo time set5

== Hasil Sesi Pagi ==

Russell memimpin sesi pagi untuk hari ketiga tes F1 Bahrain 2026 saat Cadillac memicu red flag lainnya.

Hari terakhir tes Bahrain melihat peningkatan catatan waktu dari para pembalap, di mana dua pembalap teratas di sesi pagi melaju lebih cepat dari pembalap tercepat dari hari kamis.

Setelah masalah hari Kamis, di mana Andrea Kimi Antonelli hanya melakukan tiga lap di sesi pagi karena masalah mesin, Mercedes kembali menunjukkan taringnya pada Jumat pagi.

Russell memimpin satu jam pertama dengan laptime 1 menit 34,705 detik, sebelum memperbaikinya menjadi 1 menit 33,918 detik.

Catatan waktu tersebut bertahan sampai sesi pagi berakhir pukul 14:00 waktu Bahrain, dengan Russell total membukukan 78 lap.

Ia memimpin Ferrari milik Hamilton, yang mencatatkan 1 menit 34,209 detik dan membukukan 65 lap.

Setelah mengalami masalah dengan Sergio Perez pada hari Kamis, kini giliran Valtteri Bottas yang mengalami penghentian di jam pertama.

Namun, para marshal dengan cepat mengevakuasi mobil Bottas, sehingga sesi bisa kembali dilanjutkan setelah jeda singkat.

Bottas menghabiskan banyak waktu di pit, sebelum melakukan serangkaian lap instalasi sekitar 90 menit sebelum sesi berakhir.

Ia akhirnya berhasil melakukan beberapa putaran berkelanjutan dengan Cadillac-nya, menyelesaikan lebih dari 30 lap untuk mengakhiri sesi pertama di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 38,772 detik.

 Verstappen, yang menimbulkan kehebohan pada hari Kamis dengan komentar pedas tentang mobil 2026, menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull setelah 61 lap.

Pembalap Belanda itu memilih untuk tidak melakukan time-attack, mengakhiri sesi dengan selisih 1,413 detik di belakang Russell saat ia menyerahkan mobil ke Isack Hadjar untuk sesi sore.

Ollie Bearman berada di posisi keempat karena Haas terus menjalani uji coba yang solid, sementara Oscar Piastri berada di posisi kelima untuk McLaren.

Franco Colapinto berada di posisi keenam dengan Alpine di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls, yang menyelesaikan lap terbanyak di sesi pertama.

Gabriel Bortoleto berada di urutan kesembilan untuk Audi, sementara Aston Martin terus tertinggal jauh di belakang dengan berada di urutan ke-10 bersama Lance Stroll setelah 54 lap.

Sesi akan kembali dilanjutkan pada pukul 15:00-19:00 waktu Bahrain (19:00-23:00 WIB).

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (14:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.918s78
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.209s69
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.341s61
4Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m35.972s70
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m36.390s73
6Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.874s64
7Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.186s68
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.238s84
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m37.536s60
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m38.423s54
11Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m38.772s37

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (13:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.918s62
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.209s47
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.341s41
4Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m35.972s34
5Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.874s45
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m36.899s46
7Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.186s54
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.238s59
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m38.251s43
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m38.423s37
11Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m40.281s11

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (12:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.918s28
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.209s30
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.341s26
4Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m35.986s19
5Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m36.874s28
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m36.976s25
7Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.186s40
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.238s37
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m38.251s26
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m38.697s24
11Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m40.281s8

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (11:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.075s14
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.341s14
3Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m36.936s11
4Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m37.186s19
5Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.238s21
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m37.643s14
7Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m38.401s13
8Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m40.281s8
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m41.355s12
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m41.504s10
11Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 TeamNo time set7

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.

