Tes F1 Bahrain 2026: Pembaruan Laptime Hari Ketiga (16:00)

Belum ada pergerakan di timesheets pada satu jam pertama sesi sore hari terakhir tes F1 Bahrain.

Catatan waktu George Russell untuk memimpin sesi pagi masih bertahan di atas timesheets, dengan Lewis Hamilton dan Max Verstappen berada di posisi kedua dan ketiga.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala di setiap jamnya.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (16:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.918s 78 2 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m34.209s 78 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.341s 61 4 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m35.972s 70 5 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m36.234s 81 6 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m36.808s 103 7 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m36.874s 81 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m37.186s 68 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m37.536s 60 10 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m37.813s 8 11 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m38.423s 62 12 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m38.772s 37 13 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m39.106s 11 14 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m39.824s 11 15 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m41.462s 4 16 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team No time set 5

== Hasil Sesi Pagi ==

Russell memimpin sesi pagi untuk hari ketiga tes F1 Bahrain 2026 saat Cadillac memicu red flag lainnya.

Hari terakhir tes Bahrain melihat peningkatan catatan waktu dari para pembalap, di mana dua pembalap teratas di sesi pagi melaju lebih cepat dari pembalap tercepat dari hari kamis.

Setelah masalah hari Kamis, di mana Andrea Kimi Antonelli hanya melakukan tiga lap di sesi pagi karena masalah mesin, Mercedes kembali menunjukkan taringnya pada Jumat pagi.

Russell memimpin satu jam pertama dengan laptime 1 menit 34,705 detik, sebelum memperbaikinya menjadi 1 menit 33,918 detik.

Catatan waktu tersebut bertahan sampai sesi pagi berakhir pukul 14:00 waktu Bahrain, dengan Russell total membukukan 78 lap.

Ia memimpin Ferrari milik Hamilton, yang mencatatkan 1 menit 34,209 detik dan membukukan 65 lap.

Setelah mengalami masalah dengan Sergio Perez pada hari Kamis, kini giliran Valtteri Bottas yang mengalami penghentian di jam pertama.

Namun, para marshal dengan cepat mengevakuasi mobil Bottas, sehingga sesi bisa kembali dilanjutkan setelah jeda singkat.

Bottas menghabiskan banyak waktu di pit, sebelum melakukan serangkaian lap instalasi sekitar 90 menit sebelum sesi berakhir.

Ia akhirnya berhasil melakukan beberapa putaran berkelanjutan dengan Cadillac-nya, menyelesaikan lebih dari 30 lap untuk mengakhiri sesi pertama di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 38,772 detik.

Verstappen, yang menimbulkan kehebohan pada hari Kamis dengan komentar pedas tentang mobil 2026, menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull setelah 61 lap.

Pembalap Belanda itu memilih untuk tidak melakukan time-attack, mengakhiri sesi dengan selisih 1,413 detik di belakang Russell saat ia menyerahkan mobil ke Isack Hadjar untuk sesi sore.

Ollie Bearman berada di posisi keempat karena Haas terus menjalani uji coba yang solid, sementara Oscar Piastri berada di posisi kelima untuk McLaren.

Franco Colapinto berada di posisi keenam dengan Alpine di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls, yang menyelesaikan lap terbanyak di sesi pertama.

Gabriel Bortoleto berada di urutan kesembilan untuk Audi, sementara Aston Martin terus tertinggal jauh di belakang dengan berada di urutan ke-10 bersama Lance Stroll setelah 54 lap.

Sesi akan kembali dilanjutkan pada pukul 15:00-19:00 waktu Bahrain (19:00-23:00 WIB).

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (14:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.918s 78 2 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m34.209s 69 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.341s 61 4 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m35.972s 70 5 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m36.390s 73 6 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m36.874s 64 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m37.186s 68 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m37.238s 84 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m37.536s 60 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m38.423s 54 11 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m38.772s 37

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (13:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.918s 62 2 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m34.209s 47 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.341s 41 4 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m35.972s 34 5 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m36.874s 45 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m36.899s 46 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m37.186s 54 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m37.238s 59 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m38.251s 43 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m38.423s 37 11 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m40.281s 11

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (12:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.918s 28 2 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m34.209s 30 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.341s 26 4 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m35.986s 19 5 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m36.874s 28 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m36.976s 25 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m37.186s 40 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m37.238s 37 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m38.251s 26 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m38.697s 24 11 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m40.281s 8

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (11:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m34.075s 14 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.341s 14 3 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m36.936s 11 4 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m37.186s 19 5 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m37.238s 21 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m37.643s 14 7 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m38.401s 13 8 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m40.281s 8 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m41.355s 12 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m41.504s 10 11 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team No time set 7

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.