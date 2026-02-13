Tes F1 Bahrain 2026: Pembaruan Laptime Hari Ketiga (16:00)
Laptime terkini dari hari ketiga tes F1 Bahrain, sampai pukul 16:00 waktu setempat.
Belum ada pergerakan di timesheets pada satu jam pertama sesi sore hari terakhir tes F1 Bahrain.
Catatan waktu George Russell untuk memimpin sesi pagi masih bertahan di atas timesheets, dengan Lewis Hamilton dan Max Verstappen berada di posisi kedua dan ketiga.
Artikel ini akan diperbarui secara berkala di setiap jamnya.
Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Ketiga (16:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.918s
|78
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.209s
|78
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.341s
|61
|4
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m35.972s
|70
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m36.234s
|81
|6
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m36.808s
|103
|7
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m36.874s
|81
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m37.186s
|68
|9
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m37.536s
|60
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m37.813s
|8
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m38.423s
|62
|12
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m38.772s
|37
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m39.106s
|11
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m39.824s
|11
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m41.462s
|4
|16
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|No time set
|5
== Hasil Sesi Pagi ==
Russell memimpin sesi pagi untuk hari ketiga tes F1 Bahrain 2026 saat Cadillac memicu red flag lainnya.
Hari terakhir tes Bahrain melihat peningkatan catatan waktu dari para pembalap, di mana dua pembalap teratas di sesi pagi melaju lebih cepat dari pembalap tercepat dari hari kamis.
Setelah masalah hari Kamis, di mana Andrea Kimi Antonelli hanya melakukan tiga lap di sesi pagi karena masalah mesin, Mercedes kembali menunjukkan taringnya pada Jumat pagi.
Russell memimpin satu jam pertama dengan laptime 1 menit 34,705 detik, sebelum memperbaikinya menjadi 1 menit 33,918 detik.
Catatan waktu tersebut bertahan sampai sesi pagi berakhir pukul 14:00 waktu Bahrain, dengan Russell total membukukan 78 lap.
Ia memimpin Ferrari milik Hamilton, yang mencatatkan 1 menit 34,209 detik dan membukukan 65 lap.
Setelah mengalami masalah dengan Sergio Perez pada hari Kamis, kini giliran Valtteri Bottas yang mengalami penghentian di jam pertama.
Namun, para marshal dengan cepat mengevakuasi mobil Bottas, sehingga sesi bisa kembali dilanjutkan setelah jeda singkat.
Bottas menghabiskan banyak waktu di pit, sebelum melakukan serangkaian lap instalasi sekitar 90 menit sebelum sesi berakhir.
Ia akhirnya berhasil melakukan beberapa putaran berkelanjutan dengan Cadillac-nya, menyelesaikan lebih dari 30 lap untuk mengakhiri sesi pertama di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 38,772 detik.
Verstappen, yang menimbulkan kehebohan pada hari Kamis dengan komentar pedas tentang mobil 2026, menjadi yang tercepat ketiga untuk Red Bull setelah 61 lap.
Pembalap Belanda itu memilih untuk tidak melakukan time-attack, mengakhiri sesi dengan selisih 1,413 detik di belakang Russell saat ia menyerahkan mobil ke Isack Hadjar untuk sesi sore.
Ollie Bearman berada di posisi keempat karena Haas terus menjalani uji coba yang solid, sementara Oscar Piastri berada di posisi kelima untuk McLaren.
Franco Colapinto berada di posisi keenam dengan Alpine di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls, yang menyelesaikan lap terbanyak di sesi pertama.
Gabriel Bortoleto berada di urutan kesembilan untuk Audi, sementara Aston Martin terus tertinggal jauh di belakang dengan berada di urutan ke-10 bersama Lance Stroll setelah 54 lap.
Sesi akan kembali dilanjutkan pada pukul 15:00-19:00 waktu Bahrain (19:00-23:00 WIB).
Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.
Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.
Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.
Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.