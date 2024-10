Keanu Reeves Melakukan Debut Balap Profesionalnya

Aktor kawakan Hollywood Keanu Reeves menjalani debut balap profesionalnya di Indianapolis Motor Speedway.

Bintang 'The Matrix' berkompetisi akhir pekan ini di Toyota GR Cup, seri balap spesifikasi Toyota.

Ini adalah balapan pendukung untuk ajang Indy 8 Hour.

Dia berada di belakang kemudi mobil No. 92 BRZRKR tetapi semuanya tidak berakhir dengan baik.

Reeves, tanpa ada kontak dengan mobil lain, melebar ke rumput di exit Tikungan 9. Ia mampu melanjutkan balapan dengan gagah berani.

Reeves sebelumnya lolos di posisi ke-31 dari 35, tetapi mampu menyelesaikan lomba di posisi ke-25.

Aktor berusia 60 tahun ini tengah mempromosikan novel grafis barunya “The Book of Elsewhere". Rekan satu timnya adalah Cody Jones dari Dude Perfect.

Reeves - seorang penggemar balap motor terkenal yang telah menghadiri grand prix F1 dan MotoGP - sebelumnya telah memenangkan balapan selebriti.