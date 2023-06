Le Mans 24 Jam 2023: Ferrari Catat 1-2 Menuju Babak Hyperpole

The 8 Hyperpole qualifiers in the Hypercar class

1. Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

2. Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

3. Toyota GR010 Hybrid #7 Toyota Gazoo Racing – Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López

4. Toyota GR010 Hybrid #8 Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

5. Porsche 963 #5 Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron / Michael Christensen / Frédéric Makowiecki

6. Porsche 963 #75 Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr / Mathieu Jaminet / Nick Tandy

7. Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger Van Der Zande / Scott Dixon

8. Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Richard Westbrook

The 8 Hyperpole qualifiers in LMP2

1. Oreca 07-Gibson #28 JOTA – David Heinemeier-Hansson / Oliver Rasmussen / Pietro Fittipaldi

2. Oreca 07-Gibson #41 Team WRT – Rui Andrade / Robert Kubica / Louis Delétraz

3. Oreca 07-Gibson #63 Prema Racing – Doriane Pin / Daniil Kvyat / Mirko Bortolotti

4. Oreca 07-Gibson #48 Idec Sport – Paul Lafargue / Paul-Loup Chatin / Laurents Hörr

5. Oreca 07-Gibson #10 Vector Sport – Ryan Cullen / Gabriel Aubry / Matthias Kaiser

6. Oreca 07-Gibson #47 Cool Racing – Reshad de Gérus / Vladislav Lomko / Simon Pagenaud

7. Oreca 07-Gibson #923 Racing Team Turkey – Salih Yoluc / Tom Gamble / Dries Vanthoor

8. Oreca 07-Gibson #9 Prema Racing – Bent Viscaal / Juan Manuel Correa / Filip Ugran

The 8 Hyperpole qualifiers in LMGTE Am

1. Ferrari 488 GTE Evo #83 Richard Mille AF Corse – Luís Pérez Companc / Alessio Rovera / Lilou Wadoux

2. Ferrari 488 GTE Evo #54 AF Corse – Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon

3. Chevrolet Corvette C8.R #33 Corvette Racing - Nicky Catsburg / Ben Keating / Nicolas Varrone

4. Aston Martin Vantage AMR #25 ORT by TF – Ahmad Al Harthy / Michael Dinan / Charlie Eastwood

5. Ferrari 488 GTE Evo #57 Kessel Racing – Takeshi Kimura / Scott Huffaker / Daniel Serra

6. Aston Martin Vantage AMR #55 GMB Motorsport – Gustav Dahlmann Birch / Marco Sørensen / Jens Reno Møller

7. Ferrari 488 GTE Evo #21 AF Corse – Simon Mann / Julien Piguet / Ulysse de Pauw

8. Ferrari 488 GTE Evo #74 Kessel Racing – Kei Cozzolino / Yorikatsu Tsujiko / Naoki Yokomizo